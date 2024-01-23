Depremden Sağ Çıktı, Kayboldu: Acılı Annenin Mevzular Açık Mikrofon’daki İsyanı Hepimizin Yüreğini Dağladı
Depremden Sağ Çıktı, Kayboldu: Acılı Annenin Mevzular Açık Mikrofon’daki İsyanı Hepimizin Yüreğini Dağladı
Mevzular Açık Mikrofon'un yeni bölümünden yayılan kesitte, depremde enkazdan sağ çıkan oğlunu bulamayan acılı annenin isyanı yürekleri dağladı...
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Tüm Türkiye'nin asla unutamayacağı bir gün 6 Şubat 2023. Gecenin karanlığında, günün ilk saatlerinde olan Kahramanmaraş merkezli iki deprem, birçok şehrimizi can evinden vurdu. Sayısız vatandaşımızı kaybettik ve mümkünmüş gibi hepimizden acımızı bağrımıza basmamız beklendi.
Artık sabahtan akşama bir umut enkaz altından vatandaşlarımız çıkar diye televizyon başında beklemiyoruz belki ama depremin ardından yüreğimize kor gibi oturan acı ve hüzün bir an olsun hafiflemiyor. Depremden bu yana hala yakınlarından bir haber alamayan ve akıbetini bilmeyen vatandaşlarımız var.
Kayıp vatandaşlarımızla ilgili verilen son bilgi ise bütün umutları yerle bir eden cinsten. 6 Şubat depremlerinden sonra bulunamayan kişiler 2 hafta sonra ölmüş olarak kabul edilecek.
Olay bu kadar tazeyken yayılan Mevzular Açık Mikrofon kesiti de bu yeni kararın nasıl büyük bir yıkım yaratacağının sadece bir örneği oldu.
Programa elinde kayıp ilanıyla katılan vatandaşlardan biri olan Sema Güleç, 6 Şubat depreminden sonra oğlu Batuhan Güleç'e hiçbir şekilde ulaşamadığını dile getirdi.
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Ve siyasetle işi olmadığını, bu olayın da siyaset üstü bir olay olduğunu ekleyerek bütün partilerin milletvekilleriyle, özellikle de deprem bölgesi milletvekilleriyle görüşüp komisyon kurulmasını rica etmelerine rağmen red cevabı aldıklarını vurguladı.
Son olarak da "Bize bir açıklama yapmanız lazım. Biz canlarımızı bulamıyoruz. Bu canlar bu ülkenin vatandaşı değil mi? Niye reddetiler, bir şey söylesinler!" çağrısında bulundu.
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