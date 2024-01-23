Depremden Sağ Çıktı, Kayboldu: Acılı Annenin Mevzular Açık Mikrofon’daki İsyanı Hepimizin Yüreğini Dağladı

Acılı anne ayrıca, 'Enkazdan çıkarıldığını görenler var. Sağmış, toz toprakmış sadece, hiçbir yarası yokmuş. Ambulans durdurulmuş, dolu diye alınmamış. Arkadan gelen beyaz bir arabaya bindirilip gönderilmiş.' açıklamasında bulundu.