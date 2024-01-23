Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Depremden Sağ Çıktı, Kayboldu: Acılı Annenin Mevzular Açık Mikrofon’daki İsyanı Hepimizin Yüreğini Dağladı

Depremden Sağ Çıktı, Kayboldu: Acılı Annenin Mevzular Açık Mikrofon’daki İsyanı Hepimizin Yüreğini Dağladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
23.01.2024 - 21:19

Mevzular Açık Mikrofon'un yeni bölümünden yayılan kesitte, depremde enkazdan sağ çıkan oğlunu bulamayan acılı annenin isyanı yürekleri dağladı...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Tüm Türkiye'nin asla unutamayacağı bir gün 6 Şubat 2023. Gecenin karanlığında, günün ilk saatlerinde olan Kahramanmaraş merkezli iki deprem, birçok şehrimizi can evinden vurdu. Sayısız vatandaşımızı kaybettik ve mümkünmüş gibi hepimizden acımızı bağrımıza basmamız beklendi.

Tüm Türkiye'nin asla unutamayacağı bir gün 6 Şubat 2023. Gecenin karanlığında, günün ilk saatlerinde olan Kahramanmaraş merkezli iki deprem, birçok şehrimizi can evinden vurdu. Sayısız vatandaşımızı kaybettik ve mümkünmüş gibi hepimizden acımızı bağrımıza basmamız beklendi.

Artık sabahtan akşama bir umut enkaz altından vatandaşlarımız çıkar diye televizyon başında beklemiyoruz belki ama depremin ardından yüreğimize kor gibi oturan acı ve hüzün bir an olsun hafiflemiyor. Depremden bu yana hala yakınlarından bir haber alamayan ve akıbetini bilmeyen vatandaşlarımız var.

Artık sabahtan akşama bir umut enkaz altından vatandaşlarımız çıkar diye televizyon başında beklemiyoruz belki ama depremin ardından yüreğimize kor gibi oturan acı ve hüzün bir an olsun hafiflemiyor. Depremden bu yana hala yakınlarından bir haber alamayan ve akıbetini bilmeyen vatandaşlarımız var.

Kayıp vatandaşlarımızla ilgili verilen son bilgi ise bütün umutları yerle bir eden cinsten. 6 Şubat depremlerinden sonra bulunamayan kişiler 2 hafta sonra ölmüş olarak kabul edilecek.

Kayıp vatandaşlarımızla ilgili verilen son bilgi ise bütün umutları yerle bir eden cinsten. 6 Şubat depremlerinden sonra bulunamayan kişiler 2 hafta sonra ölmüş olarak kabul edilecek.

Kaçıranlarınız için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Olay bu kadar tazeyken yayılan Mevzular Açık Mikrofon kesiti de bu yeni kararın nasıl büyük bir yıkım yaratacağının sadece bir örneği oldu.

Olay bu kadar tazeyken yayılan Mevzular Açık Mikrofon kesiti de bu yeni kararın nasıl büyük bir yıkım yaratacağının sadece bir örneği oldu.

Deprem haberini aldığımızdan beri yardımlarını esirgemeyen ve canla başla çalışan Oğuzhan Uğur'un Gain'de yayınlanan programı MAM'da depremden sağ çıkan ama hala sevdiklerine ulaşamayan ailelerin isyanı yer aldı.

Programa elinde kayıp ilanıyla katılan vatandaşlardan biri olan Sema Güleç, 6 Şubat depreminden sonra oğlu Batuhan Güleç'e hiçbir şekilde ulaşamadığını dile getirdi.

Programa elinde kayıp ilanıyla katılan vatandaşlardan biri olan Sema Güleç, 6 Şubat depreminden sonra oğlu Batuhan Güleç'e hiçbir şekilde ulaşamadığını dile getirdi.

Acılı anne ayrıca, 'Enkazdan çıkarıldığını görenler var. Sağmış, toz toprakmış sadece, hiçbir yarası yokmuş. Ambulans durdurulmuş, dolu diye alınmamış. Arkadan gelen beyaz bir arabaya bindirilip gönderilmiş.' açıklamasında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ve siyasetle işi olmadığını, bu olayın da siyaset üstü bir olay olduğunu ekleyerek bütün partilerin milletvekilleriyle, özellikle de deprem bölgesi milletvekilleriyle görüşüp komisyon kurulmasını rica etmelerine rağmen red cevabı aldıklarını vurguladı.

Ve siyasetle işi olmadığını, bu olayın da siyaset üstü bir olay olduğunu ekleyerek bütün partilerin milletvekilleriyle, özellikle de deprem bölgesi milletvekilleriyle görüşüp komisyon kurulmasını rica etmelerine rağmen red cevabı aldıklarını vurguladı.

Son olarak da "Bize bir açıklama yapmanız lazım. Biz canlarımızı bulamıyoruz. Bu canlar bu ülkenin vatandaşı değil mi? Niye reddetiler, bir şey söylesinler!" çağrısında bulundu.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
8
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?