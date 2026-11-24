Kerem Bürsin, Güneşi Beklerken dizisindeki çıkışıyla hafızalara kazındı. Ardından Sen Çal Kapımı ve Ya Çok Seversen gibi yurt dışında da büyük ses getiren projelerle kariyerinin zirvesine çıktı. Sosyal medyada 'baklavalarıyla' gündeme oturan oyuncu, son dönemde yalnızca başarılarıyla değil, özel hayatıyla da yakından takip ediliyor.