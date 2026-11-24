Kaslı Fiziğiyle Dikkat Çekin Kerem Bürsin'in Kendi Adını Verdiği "The Bürsin Bowl"u Paylaştı
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Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından yaptığı sağlıklı yemek paylaşımıyla magazin gündemine geldi. Hazırladığı özenli kaseyi 'The Bürsin Bowl' diyerek kendi adıyla paylaşan oyuncunun gönderisi kısa sürede dikkat çekti.
Kerem Bürsin, Güneşi Beklerken'den uluslararası projelere uzanan bir kariyere sahip.
Bürsin, spor kareleri ve annesiyle benzerliği de dikkat çekmişti.
Kerem Bürsin, sağlıklı yemek paylaşımıyla gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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