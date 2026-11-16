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Kerem Bürsin ve Demet Özdemir’in Diş Macunu Reklamından 30'ar Milyon Alacağı İddia Edildi!

Kerem Bürsin ve Demet Özdemir’in Diş Macunu Reklamından 30'ar Milyon Alacağı İddia Edildi!

Demet Özdemir
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
16.11.2026 - 14:03
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Prime Video'nun merakla beklenen dizisi Grand Maison İstanbul'un Ateş'i Kerem Bürsin ile Defne'si Demet Özdemir, dizinin çekimlerine başlamadan önce bir reklam filminde yan yana geliyor. Kulislerden sızan bilgilere göre ikili bir diş macunu markasının yüzü olacak ve iki yıl sürmesi beklenen kampanya için konuşulan ücret şimdiden merak konusu. Reklam filminin ay sonunda yayınlanması planlanırken, oyuncular dizi için aralık ayında sete çıkacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Kerem Bürsin ile Demet Özdemir, Grand Maison İstanbul'da Ateş ve Defne olarak karşı karşıya gelecek.

Kerem Bürsin ile Demet Özdemir, Grand Maison İstanbul'da Ateş ve Defne olarak karşı karşıya gelecek.
www.birsenaltuntas.com

Güneşi Beklerken ve Şeref Meselesi ile ekranlarda tanınmaya başlayan Kerem Bürsin, Hande Erçel'le başrolü paylaştığı Sen Çal Kapımı'ndaki Serkan Bolat karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı ve daha önce Prime Video'nun Mavi Mağara filminde de yer almıştı. Bürsin'in karşısındaki isim Demet Özdemir ise Erkenci Kuş ile ad yaptıktan sonra Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya'da Çağatay Ulusoy'la birlikte Nisan karakterini canlandırmış, dizinin 10 Haziran'daki finalinin ardından yeni projesini Prime Video'da bulmuştu.

İkilinin buluşacağı Grand Maison İstanbul, 2019'da Japonya'da yayınlanan Grand Maison Tokyo'dan uyarlanıyor ve Paris'te itibarı sarsılan şef Ateş Leventoğlu ile onun yanında yer alan aşçı Defne'nin hikâyesini anlatıyor. DASS Yapım imzalı sekiz bölümlük dizinin yönetmen koltuğunda Umut Aral oturuyor, çekimlerin aralıkta başlaması planlanırken yayın tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin sete çıkmasına haftalar kala gelen reklam haberi ise ikiliyi izleyicinin karşısına dizi yayınlanmadan çok önce çıkaracak.

Demet Özdemir ve Kerem Bürsin'in diş macunu kampanyasından 30'ar milyon alacağı kulislere yansıdı.

Demet Özdemir ve Kerem Bürsin'in diş macunu kampanyasından 30'ar milyon alacağı kulislere yansıdı.

Dizi öncesi gelen reklam haberinde asıl dikkat çeken kısım ücret oldu. Adı verilmeyen kulis kaynaklarına göre Demet Özdemir ve Kerem Bürsin, bir diş macununun yüzü olacak ve iki yıl sürmesi beklenen kampanya karşılığında her biri 30 milyon alacak. Haberde bu rakamın hangi para biriminden olduğu belirtilmiyor.

İddiaya ilişkin oyunculardan ya da markadan bir açıklama aktarılmadığı için 30'ar milyonluk ücret şimdilik doğrulanmış bir bilgi değil. Özdemir'in reklam kazancı ise daha önce de gündeme gelmişti. Takvim'in Ekim 2024'te yer verdiği habere göre oyuncunun ünlü bir mobilya markasıyla 25 milyon TL karşılığında anlaştığı öne sürülmüş, markanın adı ise haberde verilmemişti. Reklam filmi planlandığı gibi ay sonunda yayınlanırsa Demet Özdemir ve Kerem Bürsin'in diş macunu kampanyası, dizinin çekimleri başlamadan izleyiciyle buluşmuş olacak.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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