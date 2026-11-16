Kerem Bürsin ve Demet Özdemir’in Diş Macunu Reklamından 30'ar Milyon Alacağı İddia Edildi!
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Prime Video'nun merakla beklenen dizisi Grand Maison İstanbul'un Ateş'i Kerem Bürsin ile Defne'si Demet Özdemir, dizinin çekimlerine başlamadan önce bir reklam filminde yan yana geliyor. Kulislerden sızan bilgilere göre ikili bir diş macunu markasının yüzü olacak ve iki yıl sürmesi beklenen kampanya için konuşulan ücret şimdiden merak konusu. Reklam filminin ay sonunda yayınlanması planlanırken, oyuncular dizi için aralık ayında sete çıkacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Kerem Bürsin ile Demet Özdemir, Grand Maison İstanbul'da Ateş ve Defne olarak karşı karşıya gelecek.
Demet Özdemir ve Kerem Bürsin'in diş macunu kampanyasından 30'ar milyon alacağı kulislere yansıdı.
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