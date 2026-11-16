Kerem Bürsin ve Demet Özdemir’in Diş Macunu Reklamından 30'ar Milyon Alacağı İddia Edildi!

Güneşi Beklerken ve Şeref Meselesi ile ekranlarda tanınmaya başlayan Kerem Bürsin, Hande Erçel'le başrolü paylaştığı Sen Çal Kapımı'ndaki Serkan Bolat karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı ve daha önce Prime Video'nun Mavi Mağara filminde de yer almıştı. Bürsin'in karşısındaki isim Demet Özdemir ise Erkenci Kuş ile ad yaptıktan sonra Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya'da Çağatay Ulusoy'la birlikte Nisan karakterini canlandırmış, dizinin 10 Haziran'daki finalinin ardından yeni projesini Prime Video'da bulmuştu.

İkilinin buluşacağı Grand Maison İstanbul, 2019'da Japonya'da yayınlanan Grand Maison Tokyo'dan uyarlanıyor ve Paris'te itibarı sarsılan şef Ateş Leventoğlu ile onun yanında yer alan aşçı Defne'nin hikâyesini anlatıyor. DASS Yapım imzalı sekiz bölümlük dizinin yönetmen koltuğunda Umut Aral oturuyor, çekimlerin aralıkta başlaması planlanırken yayın tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin sete çıkmasına haftalar kala gelen reklam haberi ise ikiliyi izleyicinin karşısına dizi yayınlanmadan çok önce çıkaracak.