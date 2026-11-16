Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir, Eşref Tek'te Ulusoy'un Partnerinin Aybüke Pusat Olması Hakkında Konuştu
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Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir, Çağatay Ulusoy'un başrolünde Prime Video'da yayınlanacak Eşref Tek'in kadın başrolüne Aybüke Pusat'ın seçilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Eşref Rüya hayranlarının dizinin duyurulduğu günden beri merak ettiği konuda bir muhabirin sorularını yanıtlayan Özdemir, hem yeni projeyle arasındaki mesafeyi hem de ortada bir kırgınlık olup olmadığını açıkça anlattı.
Kaynak: Gece Muhabiri
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Demet Özdemir, Eşref Rüya'da Nisan'ı canlandırarak iki sezon boyunca Çağatay Ulusoy'un karşısında yer almıştı.
Açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
Demet Özdemir, Eşref Tek hakkında bilgi sahibi olmadığını söyleyip yeni ekibe başarılar diledi.
Özdemir'e göre Eşref Rüya güzel bir işle tamamlandı, Eşref Tek ise bambaşka bir yapım olarak ilerliyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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