Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir, Eşref Tek'te Ulusoy'un Partnerinin Aybüke Pusat Olması Hakkında Konuştu

Bu merak üzerine konuşan Özdemir, Eşref Rüya'nın devamı olmayan bir proje hakkında hiç okumadığını ve bilgi sahibi olmadığını belirterek kadroya hayırlı uğurlu olsun, güzel geçsin dileklerini iletti. Sosyal medyada bu konuda çok şey yazılıp çizildiğini hatırlatan oyuncu, bir kadının başka bir kadın hakkında zaten kötü bir şey söylemeyeceğini ifade etti. Sektörde bir oyuncunun yerine başkasının geçtiği türünden bir kurgunun olamayacağını düşündüğünü ve bu tür yaklaşımları desteklemediğini de sözlerine ekleyen Özdemir, Aybüke Pusat'ın yolunun açık olmasını diledi. Muhabirin bir sonraki sorusu ise Eşref Rüya ile özdeşleşmiş bir oyuncunun akla getirdiği kırgınlık ihtimaliydi.