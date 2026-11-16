article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir, Eşref Tek'te Ulusoy'un Partnerinin Aybüke Pusat Olması Hakkında Konuştu

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir, Eşref Tek'te Ulusoy'un Partnerinin Aybüke Pusat Olması Hakkında Konuştu

Demet Özdemir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
16.11.2026 - 08:27 Son Güncelleme: 16.11.2026 - 08:28
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir, Çağatay Ulusoy'un başrolünde Prime Video'da yayınlanacak Eşref Tek'in kadın başrolüne Aybüke Pusat'ın seçilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Eşref Rüya hayranlarının dizinin duyurulduğu günden beri merak ettiği konuda bir muhabirin sorularını yanıtlayan Özdemir, hem yeni projeyle arasındaki mesafeyi hem de ortada bir kırgınlık olup olmadığını açıkça anlattı.

Kaynak: Gece Muhabiri

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Demet Özdemir, Eşref Rüya'da Nisan'ı canlandırarak iki sezon boyunca Çağatay Ulusoy'un karşısında yer almıştı.

Demet Özdemir, Eşref Rüya'da Nisan'ı canlandırarak iki sezon boyunca Çağatay Ulusoy'un karşısında yer almıştı.

Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya'da Nisan Akyol'a hayat veren Özdemir, Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref'le dizinin merkezindeki ikiliyi oluşturdu. 47 bölümün ardından 10 Haziran'da final yapan dizinin kapanışı, Eşref ile Nisan'ın hikâyesinin başka bir mecrada sürüp sürmeyeceği sorusunu da beraberinde getirdi. Eşref'in geçmişini anlatacak Eşref Tek, Prime Video için çekilecek sekiz bölümlük bir dizi olarak duyurulunca Demet Özdemir'in bu projede yer alıp almayacağı merakı hayranların gündeminden düşmedi. Çağatay Ulusoy'un yanındaki kadın başrol için ise Halef'ten ayrılan Aybüke Pusat'ın adı açıklandı.

Açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

Demet Özdemir, Eşref Tek hakkında bilgi sahibi olmadığını söyleyip yeni ekibe başarılar diledi.

Demet Özdemir, Eşref Tek hakkında bilgi sahibi olmadığını söyleyip yeni ekibe başarılar diledi.

Bu merak üzerine konuşan Özdemir, Eşref Rüya'nın devamı olmayan bir proje hakkında hiç okumadığını ve bilgi sahibi olmadığını belirterek kadroya hayırlı uğurlu olsun, güzel geçsin dileklerini iletti. Sosyal medyada bu konuda çok şey yazılıp çizildiğini hatırlatan oyuncu, bir kadının başka bir kadın hakkında zaten kötü bir şey söylemeyeceğini ifade etti. Sektörde bir oyuncunun yerine başkasının geçtiği türünden bir kurgunun olamayacağını düşündüğünü ve bu tür yaklaşımları desteklemediğini de sözlerine ekleyen Özdemir, Aybüke Pusat'ın yolunun açık olmasını diledi. Muhabirin bir sonraki sorusu ise Eşref Rüya ile özdeşleşmiş bir oyuncunun akla getirdiği kırgınlık ihtimaliydi.

Özdemir'e göre Eşref Rüya güzel bir işle tamamlandı, Eşref Tek ise bambaşka bir yapım olarak ilerliyor.

Özdemir'e göre Eşref Rüya güzel bir işle tamamlandı, Eşref Tek ise bambaşka bir yapım olarak ilerliyor.

Kırgınlık olmasının mümkün olmadığını söyleyen Özdemir, Eşref Rüya'da çok güzel bir iş yaptıklarını ve onu tamamladıklarını belirtti; şu an hazırlanan işin bambaşka bir yapım olduğunu, bu ayrımın iyi yapılması gerektiğini de vurguladı. Prime Video için çekilecek sekiz bölümlük Eşref Tek, Eşref Rüya'dan önceki dönemi, yani Eşref'in geçmişini anlatıyor; yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar, senaryo başında Ethem Özışık bulunuyor. Halef'ten ayrılan Aybüke Pusat'ın ise dizide Derin karakterini canlandıracağı bildirilmişti. Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın