Eşref Tek'te Çağatay Ulusoy'un Partneri Olan Aybüke Pusat, Projeyle İlgili İlk Kez Konuştu
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Prime Video için hazırlanan Eşref Tek’te Çağatay Ulusoy’la partner olacak Aybüke Pusat, projeyle ilgili ilk kez konuştu. 2. Sayfa kameralarına açıklama yapan oyuncu, çekimlerin henüz başlamadığını söyledi. Pusat, hem proje hem de canlandıracağı karakter için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.
KAYNAK: 2. Sayfa
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Aybüke Pusat, Çağatay Ulusoy'la partner olacağı Eşref Tek hakkında ilk kez kameralara konuştu.
Halef'e veda eden Aybüke Pusat, Eşref Tek'te Derin karakterine hayat verecek!
Eşref Tek, Kanal D'de 47 bölüm süren Eşref Rüya'nın öncesini 8 bölümde anlatacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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