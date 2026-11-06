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Eşref Tek'te Çağatay Ulusoy'un Partneri Olan Aybüke Pusat, Projeyle İlgili İlk Kez Konuştu

Eşref Tek'te Çağatay Ulusoy'un Partneri Olan Aybüke Pusat, Projeyle İlgili İlk Kez Konuştu

Çağatay Ulusoy Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 14:01
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Prime Video için hazırlanan Eşref Tek’te Çağatay Ulusoy’la partner olacak Aybüke Pusat, projeyle ilgili ilk kez konuştu. 2. Sayfa kameralarına açıklama yapan oyuncu, çekimlerin henüz başlamadığını söyledi. Pusat, hem proje hem de canlandıracağı karakter için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

KAYNAK: 2. Sayfa

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Aybüke Pusat, Çağatay Ulusoy'la partner olacağı Eşref Tek hakkında ilk kez kameralara konuştu.

Aybüke Pusat, Çağatay Ulusoy'la partner olacağı Eşref Tek hakkında ilk kez kameralara konuştu.

Eşref Tek'in kadın başrolü olarak gösterilen Aybüke Pusat, 2. Sayfa muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Oyuncuya Çağatay Ulusoy'la partner olmasıyla ilgili ne söyleyeceği soruldu.

Pusat'ın yanıtı kısa ama netti: 'Çekimler başlamadı henüz. Çok mutluyum, heyecanlıyım. Proje için, karakter için çok heyecanlıyım.'

Halef'e veda eden Aybüke Pusat, Eşref Tek'te Derin karakterine hayat verecek!

Halef'e veda eden Aybüke Pusat, Eşref Tek'te Derin karakterine hayat verecek!

Aybüke Pusat, NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı'nda Melek karakterini canlandırmış, dizinin sezon finalinde kadroya veda etmişti. Hangi projeyle döneceği merak edilen oyuncunun adı, geçtiğimiz günlerde Eşref Tek'le birlikte anılmaya başladı.

Kulislerden aktarılan bilgilere göre Pusat, dizide Derin karakterine hayat verecek. Bol aksiyon sahnesi içeren karakter için yapımcıların, Teşkilat'taki performansıyla hafızalara kazınan oyuncuyu tercih ettiği öne sürüldü.

Ancak Derin'in hikayedeki yeri ve Eşref'le bağı hakkında henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. Pusat da kameralar karşısında karakterin detaylarına girmedi; yalnızca rol için duyduğu heyecanı dile getirmekle yetindi.

Eşref Tek, Kanal D'de 47 bölüm süren Eşref Rüya'nın öncesini 8 bölümde anlatacak.

Eşref Tek, Kanal D'de 47 bölüm süren Eşref Rüya'nın öncesini 8 bölümde anlatacak.

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği Eşref Tek, Prime Video için hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor, senaryoyu ise Ethem Özışık yazıyor.

Hikaye, çocukluk aşkı Rüya'nın peşinden Kıbrıs'tan İstanbul'a gelen genç Eşref'in Kadir'le tanışarak suç dünyasına adım atmasını konu alacak. Eşref'i yine Çağatay Ulusoy canlandıracak.

Eşref Rüya'dan yeni projeye taşınan diğer tek karakter ise Görkem Sevindik'in hayat verdiği Kadir olacak. Kadronun geri kalanı tamamen yeni isimlerden oluşacak.

Öte yandan dizinin Prime Video'daki yayın tarihi için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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