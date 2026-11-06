Aybüke Pusat'sız Halef'in Zirve Reytingiyle Son Reytingi Arasındaki Fark Ortaya Çıktı
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NOW ekranlarının perşembe akşamı dizisi Halef: Köklerin Çağrısı için zor günler geçiyor. İlk sezonunda perşembe akşamlarının rakipsiz lideri olan dizi, Aybüke Pusat'ın veda ettiği ikinci sezonda beklenen ilgiyi göremedi.
Kulislerden aktarılan bilgilere göre düşen reytingler sonrası final ihtimali masada ve yapımcıların dizinin geleceği için toplantı yapacağı konuşuluyor. Peki Halef ilk sezonunda en yüksek kaç reyting almıştı, en düşük rakamı neydi? İşte dizinin reyting karnesi...
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Halef'in ilk sezondaki en yüksek reytingi Total'de 8,69 oldu.
İlk sezonun en düşük rakamları ise ilk bölümde ve sezon sonunda geldi.
Aybüke Pusat'sız 2. sezon açılışında Halef Total'de 3,30 aldı.
Kritik akşamda ilk 10'a döndü ama zirveden uzak kaldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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