Aybüke Pusat'sız Halef'in Zirve Reytingiyle Son Reytingi Arasındaki Fark Ortaya Çıktı

24 Eylül'de yeni sezona başlayan dizi, Total'de 3,30 ile 6., AB'de 2,42 ve 20+ABC1'de 2,89 ile 8. sırada kaldı. Yani yeni sezon, ilk sezonun ilk bölümünün bile gerisinde açıldı.

Takip eden haftalarda kısa bir toparlanma yaşandı. 1 Ekim'de 4,73'e çıkan dizi, 8 Ekim'de Total'de birinci oldu. Ancak 15 Ekim'de 3,99'a, 22 Ekim'de 3,55'e geriledi. 22 Ekim'de AB'de 12., 20+ABC1'de 13. sırada kalan Halef, ilk 10'un dışına düştü.