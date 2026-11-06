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Aybüke Pusat'sız Halef'in Zirve Reytingiyle Son Reytingi Arasındaki Fark Ortaya Çıktı

Aybüke Pusat'sız Halef'in Zirve Reytingiyle Son Reytingi Arasındaki Fark Ortaya Çıktı

yerli dizi Reyting Halef: Köklerin Çağrısı
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 13:01
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NOW ekranlarının perşembe akşamı dizisi Halef: Köklerin Çağrısı için zor günler geçiyor. İlk sezonunda perşembe akşamlarının rakipsiz lideri olan dizi, Aybüke Pusat'ın veda ettiği ikinci sezonda beklenen ilgiyi göremedi.

Kulislerden aktarılan bilgilere göre düşen reytingler sonrası final ihtimali masada ve yapımcıların dizinin geleceği için toplantı yapacağı konuşuluyor. Peki Halef ilk sezonunda en yüksek kaç reyting almıştı, en düşük rakamı neydi? İşte dizinin reyting karnesi...

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Halef'in ilk sezondaki en yüksek reytingi Total'de 8,69 oldu.

Halef'in ilk sezondaki en yüksek reytingi Total'de 8,69 oldu.

Biran Damla Yılmaz, İlhan Şen ve Aybüke Pusat'ın başrollerini paylaştığı Halef: Köklerin Çağrısı, 18 Eylül 2025'te ekrana geldi. Şanlıurfa'da çekilen dizi, kısa sürede perşembe akşamlarının en çok izlenen yapımı oldu.

Dizi zirvesini ocak ayında yaşadı. 15 Ocak 2026'da yayınlanan bölüm Total'de 8,69, AB'de 5,33, 20+ABC1'de 6,88 aldı ve üç kategoride de günü birinci sırada tamamladı. Üstelik aynı akşam yayınlanan özet bölüm bile Total'de 5. sıraya yerleşti.

İlk sezonun en düşük rakamları ise ilk bölümde ve sezon sonunda geldi.

İlk sezonun en düşük rakamları ise ilk bölümde ve sezon sonunda geldi.

Dizinin 18 Eylül 2025'teki ilk bölümü Total'de 4,44 ile 3. sırada yer aldı, 20+ABC1'de 3,95 ile 4. sıradaydı. Bu, dizinin ilk sezondaki en düşük Total rakamı oldu.

Sezonun son haftalarında ise düşüş başladı. Aybüke Pusat'ın diziden ayrılacağı haberlerinin konuşulduğu 4 Haziran akşamı Halef, Total'de 4,54, AB'de 3,09, ABC1'de 3,45 alarak Sevdiğim Sensin'in gerisinde kaldı. 11 Haziran'daki sezon finalinde ise Total'de 5,12 ile yeniden zirveye çıktı.

Aybüke Pusat'sız 2. sezon açılışında Halef Total'de 3,30 aldı.

Aybüke Pusat'sız 2. sezon açılışında Halef Total'de 3,30 aldı.

24 Eylül'de yeni sezona başlayan dizi, Total'de 3,30 ile 6., AB'de 2,42 ve 20+ABC1'de 2,89 ile 8. sırada kaldı. Yani yeni sezon, ilk sezonun ilk bölümünün bile gerisinde açıldı.

Takip eden haftalarda kısa bir toparlanma yaşandı. 1 Ekim'de 4,73'e çıkan dizi, 8 Ekim'de Total'de birinci oldu. Ancak 15 Ekim'de 3,99'a, 22 Ekim'de 3,55'e geriledi. 22 Ekim'de AB'de 12., 20+ABC1'de 13. sırada kalan Halef, ilk 10'un dışına düştü.

Kritik akşamda ilk 10'a döndü ama zirveden uzak kaldı.

Kritik akşamda ilk 10'a döndü ama zirveden uzak kaldı.

Cumhuriyet Bayramı arasının ardından 5 Kasım'da 41. bölümüyle ekrana dönen Halef, Total'de 4,07 ve AB'de 2,87 ile 7., 20+ABC1'de ise 3,37 ile 9. sırada yer aldı.

Rakamlar bir önceki bölüme göre yükselse de tablo değişmedi. Dizi, 15 Ocak'taki zirvesiyle kıyaslandığında Total'de yüzde 53, 20+ABC1'de yüzde 51 izleyici kaybetti.

Kulislerden aktarılan bilgilere göre dizinin 43. bölüm çekimlerine henüz başlanmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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