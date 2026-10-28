14 Dizi Özetiyle İlk 10'a Girdi, Halef ve Sevdam Karadeniz Yeni Bölümüyle Bile Giremedi

Yedi günlük ABC1 ilk 10 listelerinde toplam 70 sıra vardı. Bunların 14'ünü dizi özetleri aldı. Pazartesiden pazara kadar her akşam en az bir özet listeye girdi.

Öte yandan Halef: Köklerin Çağrısı, Muhtemel Aşk ve Sevdam Karadeniz yeni bölümleriyle ilk 10'a giremedi. Üç dizinin rakipleri ise aynı akşam özetleriyle listede yer aldı.