14 Dizi Özetiyle İlk 10'a Girdi, Halef ve Sevdam Karadeniz Yeni Bölümüyle Bile Giremedi
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19-25 Ekim haftasında özetiyle günlük ABC1 ilk 10'una giren diziler belli oldu. Bu hafta tam 14 dizi özetiyle listeye girdi, en yüksek sonucu 5,02 ile Taşacak Bu Deniz aldı. Halef: Köklerin Çağrısı, Muhtemel Aşk ve Sevdam Karadeniz ise aynı akşam yeni bölümleriyle bile ilk 10'a giremedi.
Kaynak: TİAK (20+ABC1)
Bu hafta 14 dizi özetiyle ilk 10'a girdi, üç dizi ise yeni bölümüyle bile listenin dışında kaldı.
Pazartesi: Altı Üstü İstanbul özetiyle 4., Uzak Şehir 7. sıraya yerleşti.
Salı: Tuzlu Kahve özetiyle listeye döndü, Haysiyet'in yeni bölümünü geride bıraktı.
Çarşamba: Yeraltı ve Sevdan Bir Ateş'in özetleri art arda 5. ve 6. sırada.
Perşembe: Güneşin Doğduğu Yer ve Sevdiğim Sensin özetleriyle listede, Halef yeni bölümüyle 13. sırada.
Cuma: Taşacak Bu Deniz'in özeti 5,02 ile haftanın zirvesinde, Kızılcık Şerbeti 7. sırada.
Cumartesi: Güller ve Günahlar ile Başkalarının Hayatı özetleriyle listede, Gönül Dağı'nın özeti liste dışı kaldı.
Pazar: Üç dizinin özeti de ilk 10'da, Ömür Usta, Daha 17'nin önünde.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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