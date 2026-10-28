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14 Dizi Özetiyle İlk 10'a Girdi, Halef ve Sevdam Karadeniz Yeni Bölümüyle Bile Giremedi

14 Dizi Özetiyle İlk 10'a Girdi, Halef ve Sevdam Karadeniz Yeni Bölümüyle Bile Giremedi

yerli dizi Reyting Halef: Köklerin Çağrısı
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 13:10
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19-25 Ekim haftasında özetiyle günlük ABC1 ilk 10'una giren diziler belli oldu. Bu hafta tam 14 dizi özetiyle listeye girdi, en yüksek sonucu 5,02 ile Taşacak Bu Deniz aldı. Halef: Köklerin Çağrısı, Muhtemel Aşk ve Sevdam Karadeniz ise aynı akşam yeni bölümleriyle bile ilk 10'a giremedi.

Kaynak: TİAK (20+ABC1)

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Bu hafta 14 dizi özetiyle ilk 10'a girdi, üç dizi ise yeni bölümüyle bile listenin dışında kaldı.

Bu hafta 14 dizi özetiyle ilk 10'a girdi, üç dizi ise yeni bölümüyle bile listenin dışında kaldı.

Yedi günlük ABC1 ilk 10 listelerinde toplam 70 sıra vardı. Bunların 14'ünü dizi özetleri aldı. Pazartesiden pazara kadar her akşam en az bir özet listeye girdi.

Öte yandan Halef: Köklerin Çağrısı, Muhtemel Aşk ve Sevdam Karadeniz yeni bölümleriyle ilk 10'a giremedi. Üç dizinin rakipleri ise aynı akşam özetleriyle listede yer aldı.

Pazartesi: Altı Üstü İstanbul özetiyle 4., Uzak Şehir 7. sıraya yerleşti.

Pazartesi: Altı Üstü İstanbul özetiyle 4., Uzak Şehir 7. sıraya yerleşti.

ATV'nin Altı Üstü İstanbul'u 19 Ekim akşamı özetiyle ABC1'de 3,83 aldı ve günün 4. sırasına yerleşti. Kanal D'nin Uzak Şehir'i ise özetiyle 3,26 ile 7. oldu. Geçen hafta özet yarışında önde olan Uzak Şehir'in özeti 4,11'den 3,26'ya indi.

Aynı akşam NOW'un Sevdam Karadeniz'i yeni bölümüyle 1,58 alıp 16. sırada kaldı. TRT 1'in Evlilik Güzeldir'i ise 2,73 ile ancak 10. sıradan listeye tutunabildi ve iki rakibinin özetinin de gerisinde kaldı.

Salı: Tuzlu Kahve özetiyle listeye döndü, Haysiyet'in yeni bölümünü geride bıraktı.

Salı: Tuzlu Kahve özetiyle listeye döndü, Haysiyet'in yeni bölümünü geride bıraktı.

Fenerbahçe-Slavia Prag maçının ABC1'de 13,11 aldığı 20 Ekim akşamı, salının tek özeti Tuzlu Kahve'den geldi. Star TV dizisinin özeti 3,39 ile 8. sıraya yerleşti. Geçen salı maç gölgesinde hiçbir özet ilk 10'a girememişti.

Dikkat çekici ayrıntı ise şu: Kanal D'nin Haysiyet'i aynı akşam yeni bölümüyle 3,32 aldı ve 9. sırada kaldı. Yani Tuzlu Kahve'nin özeti, rakip dizinin yeni bölümünü 0,07 puan farkla geçti.

Çarşamba: Yeraltı ve Sevdan Bir Ateş'in özetleri art arda 5. ve 6. sırada.

Çarşamba: Yeraltı ve Sevdan Bir Ateş'in özetleri art arda 5. ve 6. sırada.

Galatasaray'ın Lille'i 4-2 yendiği 21 Ekim akşamı, NOW'un Yeraltı'sı özetiyle 4,06 alıp 5. oldu. Show TV'nin Sevdan Bir Ateş'i ise özetiyle 3,19 ile hemen arkasından 6. sıraya yerleşti.

İki özet de listede kalsa da Sevdan Bir Ateş'in özeti bir haftada 1,20 puan kaybetti ve haftanın en sert düşüşünü yaşadı.

Perşembe: Güneşin Doğduğu Yer ve Sevdiğim Sensin özetleriyle listede, Halef yeni bölümüyle 13. sırada.

Perşembe: Güneşin Doğduğu Yer ve Sevdiğim Sensin özetleriyle listede, Halef yeni bölümüyle 13. sırada.

22 Ekim akşamı ATV'nin Güneşin Doğduğu Yer'i özetiyle 3,01 alıp 7., Star TV'nin Sevdiğim Sensin'i ise 2,96 ile 8. oldu. Güneşin Doğduğu Yer'in özeti geçen hafta listede yer almıyordu.

Aynı saatte yarışan NOW'un Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölümüyle 2,66 alıp 13., Show TV'nin Muhtemel Aşk'ı ise 2,37 ile 14. sırada kaldı. Ocak ayında ABC1'de 6,88 ile perşembe akşamlarının lideri olan Halef, bu kez iki rakibinin özetinin bile gerisine düştü.

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Cuma: Taşacak Bu Deniz'in özeti 5,02 ile haftanın zirvesinde, Kızılcık Şerbeti 7. sırada.

Cuma: Taşacak Bu Deniz'in özeti 5,02 ile haftanın zirvesinde, Kızılcık Şerbeti 7. sırada.

TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, 23 Ekim akşamı özetiyle 5,02 alıp günün 3. sırasına yerleşti ve haftanın en çok izlenen özeti oldu. Bu rakam, aynı kanalın Teşkilat'ının yeni bölümündeki 4,90'dan da yüksek.

Show TV'nin Kızılcık Şerbeti ise özetiyle 3,27 aldı ve 7. sırada yer aldı.

Cumartesi: Güller ve Günahlar ile Başkalarının Hayatı özetleriyle listede, Gönül Dağı'nın özeti liste dışı kaldı.

Cumartesi: Güller ve Günahlar ile Başkalarının Hayatı özetleriyle listede, Gönül Dağı'nın özeti liste dışı kaldı.

24 Ekim akşamı Kanal D'nin Güller ve Günahlar'ı özetiyle 2,31 alıp 7., Star TV'nin Başkalarının Hayatı'nın özeti ise 2,10 ile 10. oldu. Geçen hafta 2,10 ile listeye giren TRT 1'in Gönül Dağı'nın özeti bu kez ilk 10'un dışında kaldı.

Arada ise bir sürpriz vardı: Güldür Güldür Show'un özeti 2,20 ile 8. sıraya yerleşti ve Başkalarının Hayatı'nın özetini geride bıraktı.

Pazar: Üç dizinin özeti de ilk 10'da, Ömür Usta, Daha 17'nin önünde.

Pazar: Üç dizinin özeti de ilk 10'da, Ömür Usta, Daha 17'nin önünde.

Üç dizi özetinin birden ilk 10'a girdiği tek akşam pazar oldu. NOW'ın Ömür Usta'sı 25 Ekim akşamı özetiyle 4,17 alıp 4., Kanal D'nin Daha 17'si ise 3,91 ile 5. sıraya yerleşti. TRT 1'in Teşkilat'ının özeti de 2,19 ile 8. oldu.

Ömür Usta'nın özeti, aynı kanalın salı dizisi Anne Yarısı'nın yeni bölümünü de 0,01 puan farkla geçti.

İşte 19-25 Ekim haftasında özetiyle günlük ABC1 ilk 10'una giren diziler:

1. Taşacak Bu Deniz - 5,02 (Cuma, 3.)

2. Ömür Usta - 4,17 (Pazar, 4.)

3. Yeraltı - 4,06 (Çarşamba, 5.)

4. Daha 17 - 3,91 (Pazar, 5.)

5. Altı Üstü İstanbul - 3,83 (Pazartesi, 4.)

6. Tuzlu Kahve - 3,39 (Salı, 8.)

7. Kızılcık Şerbeti - 3,27 (Cuma, 7.)

8. Uzak Şehir - 3,26 (Pazartesi, 7.)

9. Sevdan Bir Ateş - 3,19 (Çarşamba, 6.)

10. Güneşin Doğduğu Yer - 3,01 (Perşembe, 7.)

11. Sevdiğim Sensin - 2,96 (Perşembe, 8.)

12. Güller ve Günahlar - 2,31 (Cumartesi, 7.)

13. Teşkilat - 2,19 (Pazar, 8.)

14. Başkalarının Hayatı - 2,10 (Cumartesi, 10.)

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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