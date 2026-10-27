Final Kararı Alınan Dizi Son Sırada: Haftanın En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu!
19-25 Ekim haftasında yeni bölümüyle ekrana gelen 22 dizinin reyting tablosu belli oldu. TRT 1'in Taşacak Bu Deniz’i Total, AB ve ABC1'de yine zirvede kaldı. Asıl sürpriz ise AB listesinden çıktı: Nurgül Yeşilçay’ın Ömür Usta’sı Yeraltı ve Kızılcık Şerbeti’ni geride bırakarak haftanın en çok izlenen ikinci dizisi oldu. Listenin dibinde ise final kararı alındığı öne sürülen Sevdam Karadeniz var.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Sevdam Karadeniz, haftanın 22 dizisi arasında Total, AB ve ABC1'de son sırada kaldı.
Taşacak Bu Deniz üç listede de zirvede kaldı, ancak ABC1'de 10 barajının altına indi.
Nurgül Yeşilçay'ın Ömür Usta'sı AB'de Yeraltı ve Kızılcık Şerbeti'ni geride bırakıp haftanın ikinci dizisi oldu.
İşte 19-25 Ekim haftasının Total, AB ve ABC1 dizi sıralaması:
TOTAL
1. Taşacak Bu Deniz – 9,81
2. Yeraltı – 7,68
3. Altı Üstü İstanbul – 7,47
4. Uzak Şehir – 7,45
5. Ömür Usta – 7,07
6. Sevdan Bir Ateş – 6,74
7. Daha 17 – 6,39
8. Kızılcık Şerbeti – 6,08
9. Güller ve Günahlar – 5,43
10. Teşkilat – 4,84
11. Tuzlu Kahve – 4,70
12. Anne Yarısı – 4,59
13. Güneşin Doğduğu Yer – 4,49
14. Sevdiğim Sensin – 4,44
15. Haysiyet – 4,15
16. Gönül Dağı – 4,11
17. Başkalarının Hayatı – 3,90
18. Mehmed: Fetihler Sultanı – 3,77
19. Halef: Köklerin Çağrısı – 3,55
20. Evlilik Güzeldir – 2,14
21. Muhtemel Aşk – 1,95
22. Sevdam Karadeniz – 1,84
AB
1. Taşacak Bu Deniz – 7,83
2. Ömür Usta – 6,54
3. Yeraltı – 5,80
4. Kızılcık Şerbeti – 5,78
5. Sevdan Bir Ateş – 5,64
6. Daha 17 – 5,05
7. Tuzlu Kahve – 4,95
8. Uzak Şehir – 4,93
9. Mehmed: Fetihler Sultanı – 4,24
10. Altı Üstü İstanbul – 4,14
11. Güneşin Doğduğu Yer – 3,73
12. Teşkilat – 3,66
13. Güller ve Günahlar – 3,43
14. Başkalarının Hayatı – 3,04
15. Gönül Dağı – 3,00
16. Evlilik Güzeldir – 2,96
17. Anne Yarısı – 2,74
18. Haysiyet – 2,66
19. Sevdiğim Sensin – 2,56
20. Halef: Köklerin Çağrısı – 2,11
21. Muhtemel Aşk – 1,94
22. Sevdam Karadeniz – 1,04
ABC1
1. Taşacak Bu Deniz – 9,69
2. Yeraltı – 7,88
3. Altı Üstü İstanbul – 6,66
4. Ömür Usta – 6,62
5. Sevdan Bir Ateş – 6,52
6. Uzak Şehir – 6,33
7. Kızılcık Şerbeti – 6,27
8. Daha 17 – 6,14
9. Tuzlu Kahve – 5,11
10. Teşkilat – 4,90
11. Mehmed: Fetihler Sultanı – 4,60
12. Güller ve Günahlar – 4,50
13. Güneşin Doğduğu Yer – 4,31
14. Anne Yarısı – 4,16
15. Başkalarının Hayatı – 3,91
16. Sevdiğim Sensin – 3,83
17. Gönül Dağı – 3,36
18. Haysiyet – 3,32
19. Evlilik Güzeldir – 2,73
20. Halef: Köklerin Çağrısı – 2,66
21. Muhtemel Aşk – 2,37
22. Sevdam Karadeniz – 1,58
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