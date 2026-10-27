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Final Kararı Alınan Dizi Son Sırada: Haftanın En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu!

Final Kararı Alınan Dizi Son Sırada: Haftanın En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu!

yerli dizi Reyting Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 17:01
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19-25 Ekim haftasında yeni bölümüyle ekrana gelen 22 dizinin reyting tablosu belli oldu. TRT 1'in Taşacak Bu Deniz’i Total, AB ve ABC1'de yine zirvede kaldı. Asıl sürpriz ise AB listesinden çıktı: Nurgül Yeşilçay’ın Ömür Usta’sı Yeraltı ve Kızılcık Şerbeti’ni geride bırakarak haftanın en çok izlenen ikinci dizisi oldu. Listenin dibinde ise final kararı alındığı öne sürülen Sevdam Karadeniz var.

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Sevdam Karadeniz, haftanın 22 dizisi arasında Total, AB ve ABC1'de son sırada kaldı.

Sevdam Karadeniz, haftanın 22 dizisi arasında Total, AB ve ABC1'de son sırada kaldı.

NOW'un pazartesi dizisi Sevdam Karadeniz, 19 Ekim'deki 2. bölümüyle Total'de 1,84, AB'de 1,04, ABC1'de 1,58 aldı. Bu rakamlarla dizi, haftanın yeni bölüm reytinglerinde üç listenin de en altında yer aldı.

Meltem Akçöl ile Erdem Adilce'nin başrollerini paylaştığı dizi, 12 Ekim'deki ilk bölümünde Total'de 2,11 almıştı. İkinci bölümdeki düşüşün ardından gazeteci Birsen Altuntaş, NOW'un dizi için 4. bölümde final kararı aldığını duyurdu.

Üstelik düşüş bir sonraki hafta da sürdü. 26 Ekim'de yayınlanan 3. bölüm Total'de 1,25'e, AB'de ise 0,79'a geriledi. Yayın akışı değişmezse Sevdam Karadeniz 2 Kasım Pazartesi akşamı 4. bölümüyle ekrana veda edecek.

Sondan ikinci sırada ise üç listede de Show TV'nin Muhtemel Aşk'ı var. Dizi Total'de 1,95, AB'de 1,94, ABC1'de 2,37 aldı. Muhtemel Aşk'ın yeni bölümü ise yayın akışındaki değişiklik nedeniyle iptal edildi.

Taşacak Bu Deniz üç listede de zirvede kaldı, ancak ABC1'de 10 barajının altına indi.

Taşacak Bu Deniz üç listede de zirvede kaldı, ancak ABC1'de 10 barajının altına indi.

Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı TRT 1 dizisi Taşacak Bu Deniz, 23 Ekim'deki bölümüyle Total'de 9,81, AB'de 7,83, ABC1'de 9,69 aldı. Böylece haftanın en yüksek dizi reytingi üç listede de yine onun oldu.

Ancak tablo geçen haftaya göre biraz soldu. 16 Ekim'de ABC1'de 10,35 ile 10 barajını aşan dizi bu hafta 0,66 puan kaybetti. AB'de 0,35, Total'de ise 0,14 puan geriledi.

Üstelik rakipleriyle arasındaki mesafe hala büyük. Taşacak Bu Deniz, Total'de ikinci sıradaki Yeraltı'nın 2,13 puan, ABC1'de yine Yeraltı'nın 1,81 puan önünde. AB'de ise en yakın takipçisiyle arasındaki fark 1,29 puan.

Nurgül Yeşilçay'ın Ömür Usta'sı AB'de Yeraltı ve Kızılcık Şerbeti'ni geride bırakıp haftanın ikinci dizisi oldu.

Nurgül Yeşilçay'ın Ömür Usta'sı AB'de Yeraltı ve Kızılcık Şerbeti'ni geride bırakıp haftanın ikinci dizisi oldu.

Nurgül Yeşilçay'ın yeni dizisi Ömür Usta 25 Ekim'deki 5. bölümüyle Total'de 7,07 alarak listede 5. sırada kaldı. AB'de ise 6,54 ile Yeraltı'nı (5,80) ve Kızılcık Şerbeti'ni (5,78) geçerek ikinci sıraya yerleşti. ABC1'de 6,62 ile 4. oldu.

Total ile AB arasındaki asıl uçurum ise pazartesi dizilerinde yaşandı. ATV'nin Altı Üstü İstanbul'u Total'de 7,47 ile 3., ABC1'de 6,66 ile yine 3. oldu, ama AB'de 4,14 ile ancak 10. sıraya tutunabildi. Aynı akşamın rakibi Kanal D dizisi Uzak Şehir ise Total'de yalnızca 0,02 puan farkla 4. sırada kaldı, AB'de 4,93 ile 8. oldu. Benzer bir tablo Mehmed: Fetihler Sultanı'nda da görüldü: Total'de 3,77 ile 18. sırada kalan dizi, AB'de 4,24 ile ilk 10'a girdi.

Yeni senaristlerin yazdığı ilk bölümle 16 Ekim'de AB'de 7,06'ya çıkan Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti ise 23 Ekim'de bu kategoride 5,78'e indi. Dizi Total'de 6,08 ile 8., AB'de 4., ABC1'de 6,27 ile 7. oldu. Geçen hafta 7,20 ile çarşamba akşamının lideri olan Sevdan Bir Ateş de bu hafta Total'de 6,74'e geriledi.

İşte 19-25 Ekim haftasının Total, AB ve ABC1 dizi sıralaması:

TOTAL

1. Taşacak Bu Deniz – 9,81

2. Yeraltı – 7,68

3. Altı Üstü İstanbul – 7,47

4. Uzak Şehir – 7,45

5. Ömür Usta – 7,07

6. Sevdan Bir Ateş – 6,74

7. Daha 17 – 6,39

8. Kızılcık Şerbeti – 6,08

9. Güller ve Günahlar – 5,43

10. Teşkilat – 4,84

11. Tuzlu Kahve – 4,70

12. Anne Yarısı – 4,59

13. Güneşin Doğduğu Yer – 4,49

14. Sevdiğim Sensin – 4,44

15. Haysiyet – 4,15

16. Gönül Dağı – 4,11

17. Başkalarının Hayatı – 3,90

18. Mehmed: Fetihler Sultanı – 3,77

19. Halef: Köklerin Çağrısı – 3,55

20. Evlilik Güzeldir – 2,14

21. Muhtemel Aşk – 1,95

22. Sevdam Karadeniz – 1,84

AB

1. Taşacak Bu Deniz – 7,83

2. Ömür Usta – 6,54

3. Yeraltı – 5,80

4. Kızılcık Şerbeti – 5,78

5. Sevdan Bir Ateş – 5,64

6. Daha 17 – 5,05

7. Tuzlu Kahve – 4,95

8. Uzak Şehir – 4,93

9. Mehmed: Fetihler Sultanı – 4,24

10. Altı Üstü İstanbul – 4,14

11. Güneşin Doğduğu Yer – 3,73

12. Teşkilat – 3,66

13. Güller ve Günahlar – 3,43

14. Başkalarının Hayatı – 3,04

15. Gönül Dağı – 3,00

16. Evlilik Güzeldir – 2,96

17. Anne Yarısı – 2,74

18. Haysiyet – 2,66

19. Sevdiğim Sensin – 2,56

20. Halef: Köklerin Çağrısı – 2,11

21. Muhtemel Aşk – 1,94

22. Sevdam Karadeniz – 1,04

ABC1

1. Taşacak Bu Deniz – 9,69

2. Yeraltı – 7,88

3. Altı Üstü İstanbul – 6,66

4. Ömür Usta – 6,62

5. Sevdan Bir Ateş – 6,52

6. Uzak Şehir – 6,33

7. Kızılcık Şerbeti – 6,27

8. Daha 17 – 6,14

9. Tuzlu Kahve – 5,11

10. Teşkilat – 4,90

11. Mehmed: Fetihler Sultanı – 4,60

12. Güller ve Günahlar – 4,50

13. Güneşin Doğduğu Yer – 4,31

14. Anne Yarısı – 4,16

15. Başkalarının Hayatı – 3,91

16. Sevdiğim Sensin – 3,83

17. Gönül Dağı – 3,36

18. Haysiyet – 3,32

19. Evlilik Güzeldir – 2,73

20. Halef: Köklerin Çağrısı – 2,66

21. Muhtemel Aşk – 2,37

22. Sevdam Karadeniz – 1,58

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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