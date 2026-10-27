Final Kararı Alınan Dizi Son Sırada: Haftanın En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu!

Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı TRT 1 dizisi Taşacak Bu Deniz, 23 Ekim'deki bölümüyle Total'de 9,81, AB'de 7,83, ABC1'de 9,69 aldı. Böylece haftanın en yüksek dizi reytingi üç listede de yine onun oldu.

Ancak tablo geçen haftaya göre biraz soldu. 16 Ekim'de ABC1'de 10,35 ile 10 barajını aşan dizi bu hafta 0,66 puan kaybetti. AB'de 0,35, Total'de ise 0,14 puan geriledi.

Üstelik rakipleriyle arasındaki mesafe hala büyük. Taşacak Bu Deniz, Total'de ikinci sıradaki Yeraltı'nın 2,13 puan, ABC1'de yine Yeraltı'nın 1,81 puan önünde. AB'de ise en yakın takipçisiyle arasındaki fark 1,29 puan.