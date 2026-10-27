Final Kararı Geri Alınabilirdi: Sevdam Karadeniz Final Öncesinde Sıfırlı Reytinge Düştü!

Trabzon ve Maçka'da çekilen Sevdam Karadeniz, iki aile arasında yıllardır süren kan davasının ortasında istemedikleri bir evliliğe zorlanan Kuzey ile Zeyşan'ın hikâyesini anlatıyor. Banu Akdeniz'in yapımcılığını üstlendiği dizi, set kurulurken başlayan ayrılıklarla yaz boyunca konuşulmuş; Zeyşan rolü iki kez el değiştirdikten sonra Meltem Akçöl'e, Kuzey ise Erdem Adilce'ye emanet edilmişti.

12 Ekim'de Total'de 2,11 reytingle başlayan dizi, 19 Ekim'deki ikinci bölümde 1,84'e gerileyince işler karıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş, bu düşüşün hemen ardından NOW'un Sevdam Karadeniz için dördüncü bölümde final kararı aldığını duyurdu.