Final Kararı Geri Alınabilirdi: Sevdam Karadeniz Final Öncesinde Sıfırlı Reytinge Düştü!
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NOW'un Trabzon'da çekilen dizisi Sevdam Karadeniz için alınan erken final kararının geri dönüp dönmeyeceği, kulislerde 26 Ekim akşamı yayınlanan 3. bölümün reytinglerine bağlanmıştı. Yapımcının 'Perde kapanmadı' mesajıyla umutlanan izleyicileri ise sabah açıklanan sonuçlarda hiç beklemedikleri bir tablo karşıladı.
Mia Yapım imzalı Sevdam Karadeniz, ekrana gelmeden önce kadrosundan altı oyuncuyu kaybetmişti.
Yapımcı Banu Akdeniz'in "Perde kapanmadı" mesajı, final kararının reytingle geri alınabileceğini düşündürmüştü.
Sevdam Karadeniz'in umut bağlanan 3. bölümü, AB'de 0,79 ile sıfırlı reytinge düşerek 30. sırada kaldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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