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Final Kararı Geri Alınabilirdi: Sevdam Karadeniz Final Öncesinde Sıfırlı Reytinge Düştü!

Final Kararı Geri Alınabilirdi: Sevdam Karadeniz Final Öncesinde Sıfırlı Reytinge Düştü!

Now TV Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 13:25
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NOW'un Trabzon'da çekilen dizisi Sevdam Karadeniz için alınan erken final kararının geri dönüp dönmeyeceği, kulislerde 26 Ekim akşamı yayınlanan 3. bölümün reytinglerine bağlanmıştı. Yapımcının 'Perde kapanmadı' mesajıyla umutlanan izleyicileri ise sabah açıklanan sonuçlarda hiç beklemedikleri bir tablo karşıladı.

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Mia Yapım imzalı Sevdam Karadeniz, ekrana gelmeden önce kadrosundan altı oyuncuyu kaybetmişti.

Mia Yapım imzalı Sevdam Karadeniz, ekrana gelmeden önce kadrosundan altı oyuncuyu kaybetmişti.

Trabzon ve Maçka'da çekilen Sevdam Karadeniz, iki aile arasında yıllardır süren kan davasının ortasında istemedikleri bir evliliğe zorlanan Kuzey ile Zeyşan'ın hikâyesini anlatıyor. Banu Akdeniz'in yapımcılığını üstlendiği dizi, set kurulurken başlayan ayrılıklarla yaz boyunca konuşulmuş; Zeyşan rolü iki kez el değiştirdikten sonra Meltem Akçöl'e, Kuzey ise Erdem Adilce'ye emanet edilmişti.

12 Ekim'de Total'de 2,11 reytingle başlayan dizi, 19 Ekim'deki ikinci bölümde 1,84'e gerileyince işler karıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş, bu düşüşün hemen ardından NOW'un Sevdam Karadeniz için dördüncü bölümde final kararı aldığını duyurdu.

Yapımcı Banu Akdeniz'in "Perde kapanmadı" mesajı, final kararının reytingle geri alınabileceğini düşündürmüştü.

Yapımcı Banu Akdeniz'in "Perde kapanmadı" mesajı, final kararının reytingle geri alınabileceğini düşündürmüştü.

Final kararının kanal ya da yapım şirketi tarafından resmi olarak doğrulanmaması, dizinin sevenlerine kısa sürede yeni bir umut kapısı açtı. Dizi Seti'nin ortaya attığı iddiaya göre NOW ile Mia Yapım, Sevdam Karadeniz için sekiz bölümlük bir ön anlaşma yapmış ve dizinin geleceğini izlenme oranlarına bağlamıştı.

Yapımcı Banu Akdeniz'in Kuzey ile Zeyşan'ın yer aldığı kareye düştüğü 'Perde kapanmadı' notu, Meltem Akçöl ve Erdem Adilce'nin de aynı ruhla yaptığı paylaşımlarla birleşince sosyal medyada 3. bölüm reytinglerde sıçrama yaparsa final kararının rafa kalkabileceği konuşulmaya başlandı.

Sevdam Karadeniz'in umut bağlanan 3. bölümü, AB'de 0,79 ile sıfırlı reytinge düşerek 30. sırada kaldı.

Sevdam Karadeniz'in umut bağlanan 3. bölümü, AB'de 0,79 ile sıfırlı reytinge düşerek 30. sırada kaldı.

Umutların bağlandığı 26 Ekim gecesi ise dizi için tam bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Sevdam Karadeniz'in 3. bölümü Total'de 1,25 reytingle 23. sırada kalırken, AB grubunda 0,79 ile 30., ABC1'de ise 1,01 ile 27. sıraya yerleşti.

Bir önceki bölüme göre Total'de 0,59, AB'de 0,25 ve ABC1'de 0,57 puan kaybeden dizi, böylece AB'de 1'in altına inerek sıfırlı reytinge düşmüş oldu. Bu sonuç, final kararının değişmesini bekleyen izleyicilerin umudunu da büyük ölçüde söndürdü. NOW'dan henüz yeni bir açıklama gelmezken, yayın akışı değişmezse Sevdam Karadeniz 2 Kasım Pazartesi akşamı 4. bölümüyle ekranlara veda edecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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