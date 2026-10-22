Başrol 3 Kez Değişmişti: Erken Final Yapan Sevdam Karadeniz'de Yaşanan Tüm Ayrılıklar
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NOW'un Taşacak Bu Deniz'e rakip olarak hazırladığı Sevdam Karadeniz, yayın akışında değişiklik olmazsa 2 Kasım Pazartesi akşamı 4. bölümüyle final yapacak. Ancak dizinin ekran macerası kısa sürse de sete uzanan yolu hiç kolay olmadı. Peki Sevdam Karadeniz, daha ilk bölümü yayınlanmadan nasıl bir kadro kriziyle sarsıldı?
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Sevdam Karadeniz, ikinci bölümünde Total'de 1,84'e gerileyince 8 bölümlük ön anlaşmanın yarısında final kararı aldı.
Dizinin ilk başrolleri Emre Bey ve Aslıhan Malbora, çekimler başlamadan birkaç gün arayla projeden ayrıldı.
Okuma provası yapılan dizide Durul Bazan ve Hivda Zizan Alp de kadroya veda etti.
18 Temmuz'da Trabzon'da çekimler başladıktan sonra başrol üçüncü kez değişti.
Ece Dizdar'ın vedasıyla ayrılık sayısı 6'ya çıktı, dizi bir de erteleme kararıyla karşılaştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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