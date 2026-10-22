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Başrol 3 Kez Değişmişti: Erken Final Yapan Sevdam Karadeniz'de Yaşanan Tüm Ayrılıklar

Başrol 3 Kez Değişmişti: Erken Final Yapan Sevdam Karadeniz'de Yaşanan Tüm Ayrılıklar

yerli dizi Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 15:40
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NOW'un Taşacak Bu Deniz'e rakip olarak hazırladığı Sevdam Karadeniz, yayın akışında değişiklik olmazsa 2 Kasım Pazartesi akşamı 4. bölümüyle final yapacak. Ancak dizinin ekran macerası kısa sürse de sete uzanan yolu hiç kolay olmadı. Peki Sevdam Karadeniz, daha ilk bölümü yayınlanmadan nasıl bir kadro kriziyle sarsıldı?

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Sevdam Karadeniz, ikinci bölümünde Total'de 1,84'e gerileyince 8 bölümlük ön anlaşmanın yarısında final kararı aldı.

Sevdam Karadeniz, ikinci bölümünde Total'de 1,84'e gerileyince 8 bölümlük ön anlaşmanın yarısında final kararı aldı.

12 Ekim'de NOW ekranlarına gelen Mia Yapım imzalı dizi, ilk bölümünde Total'de 2,11 reytingle 14. sırada kalmıştı. 19 Ekim'deki ikinci bölümde ise Total'de 1,84'e, AB'de 1,04'e kadar düştü.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre NOW ile yapım şirketi arasında 8 bölümlük bir ön anlaşma vardı; dizi bu sürenin yarısında ekrana veda edecek. Böylece Sevdam Karadeniz; A.B.İ., Aşk ve Taht, Çirkin ve Mercan Köşk'ün ardından sezonun 5. erken finali oldu.

Dizinin ilk başrolleri Emre Bey ve Aslıhan Malbora, çekimler başlamadan birkaç gün arayla projeden ayrıldı.

Dizinin ilk başrolleri Emre Bey ve Aslıhan Malbora, çekimler başlamadan birkaç gün arayla projeden ayrıldı.

Haziran ortasında Kuzey Alazlı rolü için anlaşılan Emre Bey'in yapımcı Banu Akdeniz'le ortak kararla projeden ayrıldığı duyuruldu. Hemen ardından Zeyşan Yeniceli'yi canlandıracak olan Aslıhan Malbora da karşılıklı anlaşarak diziye veda etti.

Bunun üzerine ikinci erkek rol için düşünülen Erdem Adilce Kuzey rolüne yükseltildi, Zeyşan için ise Damlasu İkizoğlu ile anlaşıldı.

Okuma provası yapılan dizide Durul Bazan ve Hivda Zizan Alp de kadroya veda etti.

Okuma provası yapılan dizide Durul Bazan ve Hivda Zizan Alp de kadroya veda etti.

Temmuz başında yeni başroller okuma provasında bir araya geldiğinde kriz bitti sanılıyordu. Ancak Şerif Erol'un canlandırdığı Durali Yeniceli'nin oğlu Mahmut rolüne hazırlanan Durul Bazan, yapımla ortak kararla projeden ayrıldı.

Birkaç gün sonra Fındık karakterine hayat verecek olan Hivda Zizan Alp de yapımcıyla anlaşarak diziden çekildi. Fındık rolü Gözde Cığacı'ya geçti.

18 Temmuz'da Trabzon'da çekimler başladıktan sonra başrol üçüncü kez değişti.

18 Temmuz'da Trabzon'da çekimler başladıktan sonra başrol üçüncü kez değişti.

Asıl şaşkınlık, dizinin Maçka'da sete çıkmasından kısa süre sonra yaşandı. Okuma provasına katılan ve ilk sahneleri çektiği öne sürülen Damlasu İkizoğlu da Sevdam Karadeniz'e veda etti; Erdem Adilce bir anda partnersiz kaldı.

Zeyşan rolü sonunda Meltem Akçöl'e geçti. Aktarılan bilgilere göre yapımcı Banu Akdeniz rolü aylar önce Akçöl'e teklif etmiş, ancak oyuncunun Babamın Damadı filmiyle takvimi çakıştığı için anlaşma o dönem gerçekleşmemişti.

Ece Dizdar'ın vedasıyla ayrılık sayısı 6'ya çıktı, dizi bir de erteleme kararıyla karşılaştı.

Ece Dizdar'ın vedasıyla ayrılık sayısı 6'ya çıktı, dizi bir de erteleme kararıyla karşılaştı.

Temmuz sonunda Zeyşan'ın annesi Şehnaz rolü için kadroya katılan Ece Dizdar, 19 Eylül'de Instagram'dan ''Sevdam Karadeniz' dizisi ile yollarımızı ayırdık. Diziye yayın hayatında başarılar diliyorum.' diyerek ayrılığını duyurdu. Şehnaz rolü, yayına günler kala Nur Yazar'a geçti.

Kadro krizi sürerken NOW, eylül başında Sevdam Karadeniz'in de aralarında bulunduğu 5 dizinin yayın tarihini erteledi. Kanalın gerekçeleri arasında eylülün ilk haftalarında izlenme oranlarının düşük olması, maç yayınları ve tanıtımlara daha fazla zaman ayırma isteği vardı. Dizi bu nedenle ancak 12 Ekim'de seyirci karşısına çıkabildi. Yaşanan 6 ayrılığın nedeni ise bugüne kadar ne yapım ne de oyuncular tarafından açıklanmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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