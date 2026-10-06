Kadrosu Durmadan Değişen Sevdam Karadeniz'de Ece Dizdar'ın Bıraktığı Role Sürpriz İsim Geldi

Şehnaz rolü için ilk anlaşılan isim Ece Dizdar'dı. Dizdar, 19 Eylül'de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla diziden ayrıldığını açıklamış, ''Sevdam Karadeniz' dizisi ile yollarımızı ayırdık. Diziye yayın hayatında başarılar diliyorum.' ifadelerini kullanmıştı.

Dizdar'ın vedası, Sevdam Karadeniz'in yayın öncesinde yaşadığı altıncı ayrılık olmuştu. Başrol için ilk açıklanan Emre Bey ve Aslıhan Malbora, dizi sete çıkmadan projeden çekilmişti. Hivda Zizan Alp ve Durul Bazan da kadroya veda eden isimler arasında yer almıştı.

Asıl şaşkınlık ise 18 Temmuz'da Trabzon'da çekimler başladıktan sonra yaşanmıştı. Zeyşan rolü için anlaşılan Damlasu İkizoğlu da diziye veda etmiş, rol Meltem Akçöl'e geçmişti. Ayrılıkların nedeni ise bugüne kadar ne yapım ne de oyuncular tarafından açıklanmadı.