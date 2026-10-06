Kadrosu Durmadan Değişen Sevdam Karadeniz'de Ece Dizdar'ın Bıraktığı Role Sürpriz İsim Geldi
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NOW'un yeni Karadeniz dizisi Sevdam Karadeniz'de Şehnaz karakteri yeni sahibini buldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ece Dizdar'ın ayrılığıyla boş kalan role Nur Yazar dahil oldu. Yazar, Meltem Akçöl'ün canlandırdığı Zeyşan'ın annesini oynayacak. Dizinin ilk bölümü 12 Ekim Pazartesi akşamı NOW'da yayınlanacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Sevdam Karadeniz'de Ece Dizdar'ın ayrılığıyla boşalan Şehnaz rolü Nur Yazar'a geçti.
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Ece Dizdar, 19 Eylül'de Sevdam Karadeniz'le yollarını ayırdığını duyurmuştu.
Doğanın Kanunu'nda yer alan Nur Yazar, Sevdam Karadeniz'le NOW ekranına dönüyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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