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Kadrosu Durmadan Değişen Sevdam Karadeniz'de Ece Dizdar'ın Bıraktığı Role Sürpriz İsim Geldi

Kadrosu Durmadan Değişen Sevdam Karadeniz'de Ece Dizdar'ın Bıraktığı Role Sürpriz İsim Geldi

yerli dizi Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 14:17
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NOW'un yeni Karadeniz dizisi Sevdam Karadeniz'de Şehnaz karakteri yeni sahibini buldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ece Dizdar'ın ayrılığıyla boş kalan role Nur Yazar dahil oldu. Yazar, Meltem Akçöl'ün canlandırdığı Zeyşan'ın annesini oynayacak. Dizinin ilk bölümü 12 Ekim Pazartesi akşamı NOW'da yayınlanacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Sevdam Karadeniz'de Ece Dizdar'ın ayrılığıyla boşalan Şehnaz rolü Nur Yazar'a geçti.

Sevdam Karadeniz'de Ece Dizdar'ın ayrılığıyla boşalan Şehnaz rolü Nur Yazar'a geçti.

Yayınına sayılı günler kalan Sevdam Karadeniz'in kadrosunda yeni bir hareketlilik yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu Nur Yazar, yapımcılığını Banu Akdeniz'in üstlendiği Mia Yapım imzalı diziye katıldı. Yazar, Ece Dizdar'ın ayrılmasıyla boşta kalan Şehnaz karakterine hayat verecek.

Şehnaz, hikâyenin merkezindeki Yeniceli ailesinin tarafında yer alıyor. Nur Yazar, Meltem Akçöl'ün canlandırdığı Zeyşan'ın annesi olarak kamera karşısına geçecek. Oyuncunun kadroya katılmasıyla dizinin yayın öncesindeki kadro değişikliklerine bir yenisi eklendi.

Ece Dizdar, 19 Eylül'de Sevdam Karadeniz'le yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Ece Dizdar, 19 Eylül'de Sevdam Karadeniz'le yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Şehnaz rolü için ilk anlaşılan isim Ece Dizdar'dı. Dizdar, 19 Eylül'de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla diziden ayrıldığını açıklamış, ''Sevdam Karadeniz' dizisi ile yollarımızı ayırdık. Diziye yayın hayatında başarılar diliyorum.' ifadelerini kullanmıştı.

Dizdar'ın vedası, Sevdam Karadeniz'in yayın öncesinde yaşadığı altıncı ayrılık olmuştu. Başrol için ilk açıklanan Emre Bey ve Aslıhan Malbora, dizi sete çıkmadan projeden çekilmişti. Hivda Zizan Alp ve Durul Bazan da kadroya veda eden isimler arasında yer almıştı.

Asıl şaşkınlık ise 18 Temmuz'da Trabzon'da çekimler başladıktan sonra yaşanmıştı. Zeyşan rolü için anlaşılan Damlasu İkizoğlu da diziye veda etmiş, rol Meltem Akçöl'e geçmişti. Ayrılıkların nedeni ise bugüne kadar ne yapım ne de oyuncular tarafından açıklanmadı.

Doğanın Kanunu'nda yer alan Nur Yazar, Sevdam Karadeniz'le NOW ekranına dönüyor.

Doğanın Kanunu'nda yer alan Nur Yazar, Sevdam Karadeniz'le NOW ekranına dönüyor.

Nur Yazar'ın son durağı Star TV'de yayınlanan Doğanın Kanunu olmuştu. Oyuncu, Sevdam Karadeniz'le birlikte bu kez NOW ekranında izleyici karşısına çıkacak.

Yazar, daha önce yine NOW'da yayınlanan Sahtekarlar'da rol almıştı. Oyuncunun kariyerinde Tozluyaka, Elkızı, Safir, Kardelenler, Beni Bırakma ve Sevdim Seni Bir Kere gibi yapımlar da bulunuyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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