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NOW Dizisinden Ayrılan Ayrılana: Sevdam Karadeniz Henüz Başlamadan 6. Ayrılık!

NOW Dizisinden Ayrılan Ayrılana: Sevdam Karadeniz Henüz Başlamadan 6. Ayrılık!

Sevdam Karadeniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.09.2026 - 15:40
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Sevdam Karadeniz dizisinde, ekim ayında başlaması beklenen yayın öncesinde bir oyuncu daha kadrodan ayrıldı. Ece Dizdar, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla diziyle yollarını ayırdığını duyurdu. Dizdar'ın ayrılığı, daha önce yaşanan beş oyuncu ayrılığının ardından geldi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Sevdam Karadeniz'in oyuncu kadrosunda bir ayrılık daha yaşandı.

Sevdam Karadeniz'in oyuncu kadrosunda bir ayrılık daha yaşandı.

Çekimleri devam eden ve ekim ayında izleyiciyle buluşması beklenen Sevdam Karadeniz'de bu kez Ece Dizdar ayrıldı. Oyuncu, kararını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Dizdar, paylaşımında “Sevdam Karadeniz' dizisi ile yollarımızı ayırdık. Diziye yayın hayatında başarılar diliyorum.' ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla birlikte Sevdam Karadeniz'de yayın öncesinde ayrıldığı belirtilen oyuncu sayısı altıya ulaştı.

Ece Dizdar'la beraber Sevdam Karadeniz'den tam 6 oyuncu ayrıldı!

Ece Dizdar'la beraber Sevdam Karadeniz'den tam 6 oyuncu ayrıldı!

Sevdam Karadeniz'de daha önce başrol oyuncuları Emre Bey ve Aslıhan Malbora kadrodan ayrılmıştı. Ardından başrole dahil olan Damla İkizoğlu da projeye veda etmişti. Durul Bazan ve Hivda Zizan Alp'in ayrılıklarının ardından gelen Ece Dizdar açıklaması, kadrodaki son değişiklik oldu.

NOW'da yayımlanması beklenen dizinin çekimleri sürerken yeni sezonun ekim ayında başlaması öngörülüyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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