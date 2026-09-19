NOW Dizisinden Ayrılan Ayrılana: Sevdam Karadeniz Henüz Başlamadan 6. Ayrılık!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sevdam Karadeniz dizisinde, ekim ayında başlaması beklenen yayın öncesinde bir oyuncu daha kadrodan ayrıldı. Ece Dizdar, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla diziyle yollarını ayırdığını duyurdu. Dizdar'ın ayrılığı, daha önce yaşanan beş oyuncu ayrılığının ardından geldi.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sevdam Karadeniz'in oyuncu kadrosunda bir ayrılık daha yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ece Dizdar'la beraber Sevdam Karadeniz'den tam 6 oyuncu ayrıldı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın