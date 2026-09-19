Eczaneden Aldığınız İlacın Kutusunu Açınca Şaşırmayın: Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Kararda Tarih Verildi!
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Eczaneden aldığınız ilacın kutusunda artık her zamanki gibi katlanmış bir prospektüs bulamayabilirsiniz. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) yürürlüğe koyduğu yeni düzenlemeyle ilaç kullanım bilgileri kağıttan dijitale taşınıyor. Peki bu değişiklik ne zaman başlıyor ve vatandaşları nasıl etkileyecek?
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İlaç kutularında yeni dönem başlıyor. 1 Ocak 2027'ye kadar tamamlanacak.
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Kutuda prospektüs şaşırmayın. Sahte ya da açılmış anlamına gelmiyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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