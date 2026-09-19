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Eczaneden Aldığınız İlacın Kutusunu Açınca Şaşırmayın: Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Kararda Tarih Verildi!

Eczaneden Aldığınız İlacın Kutusunu Açınca Şaşırmayın: Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Kararda Tarih Verildi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.09.2026 - 16:01
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Eczaneden aldığınız ilacın kutusunda artık her zamanki gibi katlanmış bir prospektüs bulamayabilirsiniz. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) yürürlüğe koyduğu yeni düzenlemeyle ilaç kullanım bilgileri kağıttan dijitale taşınıyor. Peki bu değişiklik ne zaman başlıyor ve vatandaşları nasıl etkileyecek?

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İlaç kutularında yeni dönem başlıyor. 1 Ocak 2027'ye kadar tamamlanacak.

İlaç kutularında yeni dönem başlıyor. 1 Ocak 2027'ye kadar tamamlanacak.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 6 Aralık 2024 tarihinde yayımladığı düzenlemeyle ilaç kutularındaki basılı prospektüs uygulamasında köklü bir değişikliğe gidiyor. Karara göre istisna kapsamına alınan birkaç ürün grubu dışında, ilaçlarda Elektronik Kullanma Talimatı'na (e-KT) geçiş kademeli olarak sürüyor ve süreç 1 Ocak 2027'de tamamlanacak.

Bu tarihten itibaren e-KT kullanımı zorunlu hale gelecek. Vatandaşlar, satın aldıkları ilacın kullanım bilgilerine artık kutunun dış ambalajındaki karekodu (QR kod) akıllı telefon veya tabletin kamerasıyla okutarak ulaşabilecek. Uygulama, saniyeler içinde ilacın dozajından yan etkilerine, saklama koşullarından etkileşim uyarılarına kadar tüm bilgileri ekrana taşıyacak.

Düzenleme basılı prospektüsü tamamen ortadan kaldırmıyor. Talep eden hastalar için Basılı Kullanma Talimatı sunulmaya devam edebilecek; ancak standart uygulama artık dijital olacak.

Kutuda prospektüs şaşırmayın. Sahte ya da açılmış anlamına gelmiyor.

Kutuda prospektüs şaşırmayın. Sahte ya da açılmış anlamına gelmiyor.

Konuyla ilgili vatandaşları uyaran uzmanlar, kutudan prospektüs çıkmamasının ilacın daha önce açıldığı ya da sahte olduğu anlamına gelmediğinin altını çiziyor. Manisa Eczacı Odası da yeni sisteme dair farkındalık çalışmalarını sürdürüyor; hedef, eczane raflarında yaşanabilecek karışıklığı en aza indirmek. Bu süreçte tüketicilerin en çok karıştırdığı nokta, kutuda talimat bulamadıklarında bunu bir eksiklik ya da hata sanmaları; oysa TİTCK'nin açıklaması bu durumun sistemin planlanan, olağan bir parçası olduğunu ortaya koyuyor.

Peki karekod okutulduğunda e-KT'ye ulaşılamazsa ne olacak? 

TİTCK'nin açıklamasına göre, kutuda hem basılı Kullanma Talimatı bulunmuyor hem de QR kod üzerinden elektronik talimata erişilemiyorsa, ilacı temin eden kişilerin doğrudan ilgili ilaç firmasıyla iletişime geçmesi gerekiyor. Bu durumda sorumluluk üretici firmaya ait olacak.

1 Ocak 2027'ye kadar geçiş süreci devam edeceğinden, önümüzdeki dönemde raflarda hem basılı hem dijital talimatlı kutular bir arada görülebilecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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