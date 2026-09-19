Eczaneden Aldığınız İlacın Kutusunu Açınca Şaşırmayın: Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Kararda Tarih Verildi!

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 6 Aralık 2024 tarihinde yayımladığı düzenlemeyle ilaç kutularındaki basılı prospektüs uygulamasında köklü bir değişikliğe gidiyor. Karara göre istisna kapsamına alınan birkaç ürün grubu dışında, ilaçlarda Elektronik Kullanma Talimatı'na (e-KT) geçiş kademeli olarak sürüyor ve süreç 1 Ocak 2027'de tamamlanacak.

Bu tarihten itibaren e-KT kullanımı zorunlu hale gelecek. Vatandaşlar, satın aldıkları ilacın kullanım bilgilerine artık kutunun dış ambalajındaki karekodu (QR kod) akıllı telefon veya tabletin kamerasıyla okutarak ulaşabilecek. Uygulama, saniyeler içinde ilacın dozajından yan etkilerine, saklama koşullarından etkileşim uyarılarına kadar tüm bilgileri ekrana taşıyacak.

Düzenleme basılı prospektüsü tamamen ortadan kaldırmıyor. Talep eden hastalar için Basılı Kullanma Talimatı sunulmaya devam edebilecek; ancak standart uygulama artık dijital olacak.