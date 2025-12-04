Üniversitelerde Tarihi Değişiklik: QR Kod İle Yoklama Alınacak!
Bir zamanlar üniversitelerde sıra sıra dolaştırılan kağıtlarla yoklama alınıyordu. Ancak bu yöntem artık tarih oldu. Şimdi üniversitelerde ‘dijital yoklama’ dönemi başladı. Türkiye gazetesinin özel haberine göre artık QR kodla yoklama alınacak. Her dersin başında oluşturulan QR kod ile başkasının yerine imza atmak neredeyse imkansız olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üniversitelerde yoklama değişiyor: QR kodlu yoklama dönemi başlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bazı üniversitelerin telefon uygulamasında 'Yoklama' sistemi mevcut.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın