Üniversitelerde Tarihi Değişiklik: QR Kod İle Yoklama Alınacak!

Dilara Şimşek
04.12.2025 - 11:39

Bir zamanlar üniversitelerde sıra sıra dolaştırılan kağıtlarla yoklama alınıyordu. Ancak bu yöntem artık tarih oldu. Şimdi üniversitelerde ‘dijital yoklama’ dönemi başladı. Türkiye gazetesinin özel haberine göre artık QR kodla yoklama alınacak. Her dersin başında oluşturulan QR kod ile başkasının yerine imza atmak neredeyse imkansız olacak.

Üniversitelerde yoklama değişiyor: QR kodlu yoklama dönemi başlıyor.

Üniversitelerde QR kodlu yoklama dönemi başlıyor. Peki bu sistem nasıl uygulanıyor? Her dersin başında öğretim görevlisi özel bir QR kod oluşturuyor. Öğrenciler sınıfa girdiklerinde bu kodu cep telefonlarıyla okutuyor. Böylece sıra sıra dolaştırılan kağıt ve kalem artık tarihi olacak. 

Her QR kodu ders saatine özel ve tekil olarak oluşturuluyor. QR kodlara aynı zaman da süre de veriliyor. Öğrenci belirlenen sürenin dışında derse giriş yapmazsa yok sayılacak.

Bazı üniversitelerin telefon uygulamasında 'Yoklama' sistemi mevcut.

Dijital yoklama ile zamandan tasarruf sağlanması planlanlanıyor. QR kodlu yoklamanın ardından diğer yöntem ise üniversitelerin resmi uygulamalarıyla gerçekleştiriliyor. Derse giren öğretim görevlisi sistem üzerinden yoklama açıyor. Öğrenciler ise üniversitenin uygulamasına girip ‘yoklamaya katıl’ tuşuna basarak derste olduğunu bildiriyor. 

Her iki sistemde de öğrenciler adına imza atılması riskinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

