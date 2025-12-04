Üniversitelerde Tarihi Değişiklik: QR Kod İle Yoklama Alınacak!

Üniversitelerde QR kodlu yoklama dönemi başlıyor. Peki bu sistem nasıl uygulanıyor? Her dersin başında öğretim görevlisi özel bir QR kod oluşturuyor. Öğrenciler sınıfa girdiklerinde bu kodu cep telefonlarıyla okutuyor. Böylece sıra sıra dolaştırılan kağıt ve kalem artık tarihi olacak.

Her QR kodu ders saatine özel ve tekil olarak oluşturuluyor. QR kodlara aynı zaman da süre de veriliyor. Öğrenci belirlenen sürenin dışında derse giriş yapmazsa yok sayılacak.