onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Mansur Yavaş Ankara'da Su Probleminin Çözüleceği Tarihi Verdi

Mansur Yavaş Ankara'da Su Probleminin Çözüleceği Tarihi Verdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.01.2026 - 14:57

Ankara'da son haftalarda büyük bir su sorunu yaşanıyor. Düşen baraj seviyeleri ve açıklanan su kesintileri nedeniyle Ankaralı vatandaş bir süredir durumdan şikayetçi. Hatta bu 'su krizi' genel siyasetin de konuştuğu bir hale geldi. Uzun zamandır gündemde olan su sorunu nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazeteci İsmail Saymaz'a konuştu. 'Su sorunu ne zaman çözülecek?' sorusuna net tarih verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ankara'da haftalardır yaşanan su kesintileri nedeniyle vatandaş farklı çözüm yollarına başvurmuştu.

Ankara'da haftalardır yaşanan su kesintileri nedeniyle vatandaş farklı çözüm yollarına başvurmuştu.

Hatta bu su problemi yerel siyasetten çıkıp genel siyasete yansımış Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında 'Bunu seçim zamanı meydanlarda vatandaşı vaat yağmuruna tutup bugün başkent Ankara'ya haftalardır su bile veremeyen beceriksizlerin insafına bu milleti bırakmamak için yapacağız' sözleriyle Yavaş ve CHP yönetimini eleştirmiş. Ankara için 'kerbela' benzetmesi yapmıştı.

Mansur Yavaş, İsmail Saymaz'a verdiği röportajda su sorunun ne zaman çözüleceğine dair tarih verdi.

Mansur Yavaş, İsmail Saymaz'a verdiği röportajda su sorunun ne zaman çözüleceğine dair tarih verdi.

ABB Başkanı, İsmail Saymaz'ın 'Ankara ne zaman rahatlayacak' sorusunu 'Bu cumartesi pazar itibariyle bir müddet kesinti yapmayacağız. Eğer su artarsa hiç kesmeden götürmeyi planlıyoruz. Üçüncü platform çalışırsa sorun olmayacak, yeterince suyumuzu vermeye başlayacağız. Bu arada yüzlerce sondaj yapıyoruz.' sözleriyle yanıtladı.

Saymaz'ın "Sorunun asıl kaynağı kuraklık mı?" sorusu için de hükümeti işaret etti.

Saymaz'ın "Sorunun asıl kaynağı kuraklık mı?" sorusu için de hükümeti işaret etti.

'Bu yıl son 50 yılın en kurak dönemi. Barajlardan gelen kişi başına günlük su miktarı 55 litre. 5.5 milyon nüfusa gelmesi gereken suyla alakası yok. 1994’te nüfus 3 milyonken barajlara gelen su 130 milyon metreküptü; şu an 6 milyon nüfusumuz var, gelen su 110 milyon metreküp.

Gelir gelmez, su sıkıntısını ve nüfus artışını düşünerek, 2054 Master Planı yaptık. DSİ’ye yazılar yazdık. Dedik ki, “Kuraklık olmasa bile 2029’da Ankara’da su yetmeyecek. Yeni su kaynaklarını gösterin.” Çünkü bu görev, DSİ’nin. “Yetkimiz yok” diyorlar ama 81 ilin su planını kendileri yapıyorlar. Doğru dürüst cevap vermediler.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
6
4
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın