Mansur Yavaş Ankara'da Su Probleminin Çözüleceği Tarihi Verdi

'Bu yıl son 50 yılın en kurak dönemi. Barajlardan gelen kişi başına günlük su miktarı 55 litre. 5.5 milyon nüfusa gelmesi gereken suyla alakası yok. 1994’te nüfus 3 milyonken barajlara gelen su 130 milyon metreküptü; şu an 6 milyon nüfusumuz var, gelen su 110 milyon metreküp.

Gelir gelmez, su sıkıntısını ve nüfus artışını düşünerek, 2054 Master Planı yaptık. DSİ’ye yazılar yazdık. Dedik ki, “Kuraklık olmasa bile 2029’da Ankara’da su yetmeyecek. Yeni su kaynaklarını gösterin.” Çünkü bu görev, DSİ’nin. “Yetkimiz yok” diyorlar ama 81 ilin su planını kendileri yapıyorlar. Doğru dürüst cevap vermediler.'