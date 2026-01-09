onedio
Kira Fiyatlarıyla Yarışan Site Aidatları İle İlgili Yeni Düzenleme TBMM'de

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.01.2026 - 12:32

Site sakinleri birkaç yıldır aidatlarda yaşanan yüksek artışlardan şikayetçiydi. Kiracı olanlar aidatların kiralara yaklaştığından yakınırken ev sahipleri de kira öder gibi aidat ödenmesinden şikayetçiydi. Hatta emekli site sakinlerinin masrafları karşılayamadığı için aidatı düşük olan yerlere taşındığı haberleri de gündemde yer almıştı. Site aidatlarına ilişkin düzenleme, bugün TBMM’de görüşülecek.

Düzenlemenin meclisten geçtiği takdirde şunlar olacak;

*Aidat artışları her sene sonunda devletin belirlediği Yeniden Değerleme Oranı (YDO) oranında yapılacak. 

*Özellikle büyük sitelerde hizmet veren şirketler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın denetimine girecek.

*Aidat miktarını belirlemek için üç ay içinde kat malikleri kurulu toplantısının gerçekleşmesi mecburi olacak. Eğer ilk toplantıda %50+1 çoğunluk mütabık kalmazsa ikinci toplantıda katılanların çoğunluğuyla yeni aidat belirlenecek.

Bu düzenlemeyle site sakinlerinin mağdur olduğu keyfi zamların önüne geçilmesi bekleniyor.

Düzenlemeye göre Yeniden Düzenleme Oranı'ndan daha yüksek oranda zam yapılamayacak. 2026 yılında bu oran yaklaşık %25 olarak ölçülmüştü. Sitelere hizmet veren şirketlerin senede bir denetlenmesi ve afet veya kaza gibi risklere karşı aldıkları risklerin de bu denetlemelerde yer alması da düzenlemenin içinde yer alıyor.

