Kira Fiyatlarıyla Yarışan Site Aidatları İle İlgili Yeni Düzenleme TBMM'de
Site sakinleri birkaç yıldır aidatlarda yaşanan yüksek artışlardan şikayetçiydi. Kiracı olanlar aidatların kiralara yaklaştığından yakınırken ev sahipleri de kira öder gibi aidat ödenmesinden şikayetçiydi. Hatta emekli site sakinlerinin masrafları karşılayamadığı için aidatı düşük olan yerlere taşındığı haberleri de gündemde yer almıştı. Site aidatlarına ilişkin düzenleme, bugün TBMM’de görüşülecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Düzenlemenin meclisten geçtiği takdirde şunlar olacak;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu düzenlemeyle site sakinlerinin mağdur olduğu keyfi zamların önüne geçilmesi bekleniyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın