Pavyon Şarkıcısından Dövme Sanatçısına Farklı Mesleklerde Kim Ne Kadar Kazanıyor?

Sayıca fazla olduğu veya talebin çok yüksek olduğu için belli başlı meslek sahiplerinin gelirlerini hemen hemen herkes biliyor. Asgari ücret belirlenmeden önce aylarca konuşuluyor, memur maaşları tablo halinde haber kaynaklarına düşüyor. Ancak bir de geri planda olan meslekler var. Maaş hesabı isimli X hesabına pek çok kişi ne kadar kazandığını paylaşıyor ve pek çok kişi bu maaşlar hakkında yorum yapıyor.