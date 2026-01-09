onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Pavyon Şarkıcısından Dövme Sanatçısına Farklı Mesleklerde Kim Ne Kadar Kazanıyor?

Pavyon Şarkıcısından Dövme Sanatçısına Farklı Mesleklerde Kim Ne Kadar Kazanıyor?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.01.2026 - 09:33

Sayıca fazla olduğu veya talebin çok yüksek olduğu için belli başlı meslek sahiplerinin gelirlerini hemen hemen herkes biliyor. Asgari ücret belirlenmeden önce aylarca konuşuluyor, memur maaşları tablo halinde haber kaynaklarına düşüyor. Ancak bir de geri planda olan meslekler var. Maaş hesabı isimli X hesabına pek çok kişi ne kadar kazandığını paylaşıyor ve pek çok kişi bu maaşlar hakkında yorum yapıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kamu işçisi memur ikilemi uzun süredir devam eden bir konu.

Kamu işçisi memur ikilemi uzun süredir devam eden bir konu.
twitter.com

Kadıköy'de dövme stüdyosu olan bir kişinin ise geliri ortalama 300 400 bin civarı.

Kadıköy'de dövme stüdyosu olan bir kişinin ise geliri ortalama 300 400 bin civarı.
twitter.com

Gençlerin favori alanlarından biri de gaming.

Gençlerin favori alanlarından biri de gaming.
twitter.com

Eğlence dünyasında ise durumlar böyle;

Eğlence dünyasında ise durumlar böyle;
twitter.com

Ticaretle uğraşanlar da gelirini gösterenler arasında.

Ticaretle uğraşanlar da gelirini gösterenler arasında.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir de işin can sıkan yönüne gelelim.

Bir de işin can sıkan yönüne gelelim.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Dert yanan pek çok kişiye de denk geliniyor.

Dert yanan pek çok kişiye de denk geliniyor.
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın