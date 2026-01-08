onedio
Marmaray'da Yaşanan Olayın Sosyal Medyaya Yansıması Kalpleri Isıttı

Marmaray'da Yaşanan Olayın Sosyal Medyaya Yansıması Kalpleri Isıttı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.01.2026 - 11:51

Üzgün olduğumuz, modumuzun düştüğü anlar elbette oluyor ama bu tip anlarda ufak bir şey bile insanı mutlu edebiliyor. Saatlerce terapinin çözemeyeceği sorunları çözüyor. Bir X kullanıcısı da Marmaray'da mutsuzken aldığı ufak bir hediyeyi ve bu hediyenin nasıl işe yaradığını paylaştı. Ardından çorap hediye eden kişi yaptığı iyiliğin viral olduğunu gördü.

İlk paylaşım şöyleydi;

twitter.com

'marmarayda ağlıyorm diye bi kız gelip nolur yanlıs anlama diyip çantasından çorap çıkarıp hediye etti ben de çok ağlıyorum bu ara seni de böyle görünce mutlu ol istedim dedi en son yine lütfen yanlış anlama diye indi o an 144p gördüğüm için anlamamıstım neyi yanlış anlayacağımı...'

Ve ekledi...

twitter.com

Ardından o kişi hediyeyi verdiği X kullanıcısına ulaştı.

twitter.com

Haliyle timeline'da duygusal anlar yaşandı.

twitter.com

Pek çok kişi bunu yapacağını söyledi.

twitter.com
Siz ne düşünüyorsunuz?

twitter.com

