Marmaray'da Yaşanan Olayın Sosyal Medyaya Yansıması Kalpleri Isıttı
Üzgün olduğumuz, modumuzun düştüğü anlar elbette oluyor ama bu tip anlarda ufak bir şey bile insanı mutlu edebiliyor. Saatlerce terapinin çözemeyeceği sorunları çözüyor. Bir X kullanıcısı da Marmaray'da mutsuzken aldığı ufak bir hediyeyi ve bu hediyenin nasıl işe yaradığını paylaştı. Ardından çorap hediye eden kişi yaptığı iyiliğin viral olduğunu gördü.
İlk paylaşım şöyleydi;
Ve ekledi...
Ardından o kişi hediyeyi verdiği X kullanıcısına ulaştı.
Haliyle timeline'da duygusal anlar yaşandı.
Pek çok kişi bunu yapacağını söyledi.
Siz ne düşünüyorsunuz?
