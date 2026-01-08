Marmaray'da Yaşanan Olayın Sosyal Medyaya Yansıması Kalpleri Isıttı

Üzgün olduğumuz, modumuzun düştüğü anlar elbette oluyor ama bu tip anlarda ufak bir şey bile insanı mutlu edebiliyor. Saatlerce terapinin çözemeyeceği sorunları çözüyor. Bir X kullanıcısı da Marmaray'da mutsuzken aldığı ufak bir hediyeyi ve bu hediyenin nasıl işe yaradığını paylaştı. Ardından çorap hediye eden kişi yaptığı iyiliğin viral olduğunu gördü.