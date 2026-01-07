Sivaslı Olmanın İnceliklerinden Sessize Alma Alışkanlığı Olanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Eski adı Twitter olan X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım 7 Ocak Çarşamba günü hangi paylaşımlar öne çıkmış? Günün en komik tweetleri hangileri olmuş? Mizahın gurmeleri nelere gülmüş?