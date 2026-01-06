Twitter'ın Twitter Olduğu Zamanlardan Arşivlik Paylaşımlar

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla sosyal medyada hayatımıza pek çok yenilik girdi, hatta tutmaz denen bu hamle çok yüksek etkileşim sayılarına ve ilgiye neden oldu. Ancak siteyi bilenler için mavi kuşlu dönem bir başka. Montaj fotoların, sohbet odalarının, her şeyi Grok'a sormanın olmadığı yalın ve net bir şekilde 'tweet' atılan dönemleri herkes özlüyor. Bu da eski paylaşımların tekrar öne çıkarılmasına neden oluyor.