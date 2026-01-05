onedio
Eski Futbolcu Serhat Akın'ın "Otobüs" Kelimesini Bi' Türlü Telaffuz Edemediği Anlar Goygoy Malzemesi Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.01.2026 - 23:24

Bazı anlar vardır, planlanmaz ama internet tarihine yazılır. Eski futbolcu Serhat Akın’ın bir canlı yayınında “otobüs” demeye çalışırken kelimeyle resmen kavga ettiği anlar da tam olarak öyle oldu. Ne kadar toparlamaya çalışsa da ağzından her seferinde “otebis” çıkan Akın’ın o saniyeleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı, tekrardan goygoy malzemesi oldu.

Eski futbolcu Serhat Akın'ın otobüs kelimesini bi' türlü telaffuz edemediği o anlar gündem oldu.

Edit yapanlar da vardı...

Kendisinden birer parça bulan da!

Eksiği yok, fazlası var!

twitter.com

Harbiden ona dönüştük...

twitter.com
👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
