Eski Futbolcu Serhat Akın'ın "Otobüs" Kelimesini Bi' Türlü Telaffuz Edemediği Anlar Goygoy Malzemesi Oldu
Bazı anlar vardır, planlanmaz ama internet tarihine yazılır. Eski futbolcu Serhat Akın’ın bir canlı yayınında “otobüs” demeye çalışırken kelimeyle resmen kavga ettiği anlar da tam olarak öyle oldu. Ne kadar toparlamaya çalışsa da ağzından her seferinde “otebis” çıkan Akın’ın o saniyeleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı, tekrardan goygoy malzemesi oldu.
Eski futbolcu Serhat Akın'ın otobüs kelimesini bi' türlü telaffuz edemediği o anlar gündem oldu.
Eksiği yok, fazlası var!
Harbiden ona dönüştük...
👇
👇
