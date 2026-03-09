onedio
Doğduğun Aya Göre Aşkta En Büyük Zaafın Ne?

Tuğba Karakoç
09.03.2026 - 13:25

Aşkta güçlü olduğumuzu düşündüğümüz yerler kadar, farkında olmadan tökezlediğimiz noktalar da var. Kimi fazla bağlanıyor, kimi kaçıyor, kimi “bu sefer farklı” deyip aynı yerde yanılıyor. Doğduğun ay, aşkta seni en çok zorlayan ama aynı zamanda seni sen yapan zaafı düşündüğünden daha net anlatıyor olabilir. Bu testte tek yapman gereken doğduğun ayı seçmek. Sonuç, ilişkilerde neden hep aynı yerden sınandığını söyleyecek.

Hazırsan başla!

Doğduğun Aya Göre Aşkta En Büyük Zaafın Ne?

