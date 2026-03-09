Kylie Jenner'ın 5 Milyon Liralık Fırını Gündem Oldu!

Sosyal medya gücü, kozmetik dünyasındaki dev markası Kylie Cosmetics, moda iş birlikleri ve milyar dolarlık servetiyle Kylie, adeta kendi başına bir marka haline gelmiş durumda.

Özel hayatı da en az iş dünyasındaki başarıları kadar merak edilen Jenner'ın rapçi Travis Scott ile ilişkisinden Stormi ve Aire adında iki çocuğu var.

Son dönemde ise Hollywood’un popüler oyuncularından Timothée Chalamet ile yaşadığı ilişki sık sık magazin gündemine taşınıyor ve adeta parlıyor! Bambaşka bir Kylie era'sına tanıklık ediyoruz desek yalan söylemiş olmayız.