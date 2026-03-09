onedio
Kylie Jenner'ın 5 Milyon Liralık Fırını Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.03.2026 - 13:26

Kylie Jenner bu kez makyaj markası ya da aşk hayatıyla değil, mutfağıyla gündemde. Ünlü isim Instagram’da “She’s home!” notuyla yeni fırınını paylaşınca sosyal medya adeta bu lüks mutfak aletini konuşmaya başladı. 

Buyurun, Kylie'nin yeni oyuncağı 5 milyon TL'lik fırını beraber inceleyelim!

Dünyanın en ünlü reality şov ailelerinden biri olan Kardashian-Jenner hanedanının en küçük üyesi Kylie Jenner, popüler kültürün en çok konuşulan isimlerinden biri.

Sosyal medya gücü, kozmetik dünyasındaki dev markası Kylie Cosmetics, moda iş birlikleri ve milyar dolarlık servetiyle Kylie, adeta kendi başına bir marka haline gelmiş durumda.

Özel hayatı da en az iş dünyasındaki başarıları kadar merak edilen Jenner'ın rapçi Travis Scott ile ilişkisinden Stormi ve Aire adında iki çocuğu var. 

Son dönemde ise Hollywood’un popüler oyuncularından Timothée Chalamet ile yaşadığı ilişki sık sık magazin gündemine taşınıyor ve adeta parlıyor! Bambaşka bir Kylie era'sına tanıklık ediyoruz desek yalan söylemiş olmayız.

Kylie'yi attığı her adımla konuşuyoruz ama bu sefer gündemimizde ne özel hayatı ne işi ne de olay kombinlerinden biri var. Bu sefer konumuz; Evinin yeni gözdesi olan lüks bir fırın!

Kylie Jenner geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla evine yeni teslim edilen fırını gösterdi. Paylaştığı fotoğrafa ise oldukça heyecanlı bir not düştü: “She’s home!!!!”

Altın detaylarıyla dikkat çeken dev mutfak aleti kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Kylie’nin fırına evdeki yemekleri sanki kendi yapıyormuşçasına bir heyecanla paylaşması alay konusu oldu.

5 milyonluk fırının detaylarına inersek... Nedir bu fırını 5 milyon TL yapan şey?

Kylie Jenner’ın paylaştığı fırın aslında Fransız lüks mutfak markası La Cornue’nun özel üretim ocaklarından biri. 

Paslanmaz çelik gövde, altın pirinç detaylar ve tamamen kişiye özel üretim özellikleriyle bilinen bu fırınlar dünya genelinde adeta bir statü sembolü olarak görülüyor.

Isıyı eşit dağıtan özel sistemleri, uzun ömürlü profesyonel mutfak performansı ve tamamen kişiselleştirilebilen tasarımıyla dikkat çeken La Cornue ocakları, gastronomi dünyasında adeta bir “mutfak sanat eseri” olarak anılıyor.

Bu nedenle fiyatı da oldukça dudak uçuklatıcı. Modeline ve kişiselleştirme seçeneklerine göre değişse de bu tarz bir La Cornue fırının değeri yaklaşık 150 bin dolar civarında, yani güncel kurla neredeyse 5 milyon TL...

Gelin, Kylie'nin yeni "lüks oyuncağına" gelen yorumlara beraber bakalım!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
