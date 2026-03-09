onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Kombininizde Mutlaka Olması Gereken "Yıldız Parça" Nedir?

etiket Kombininizde Mutlaka Olması Gereken "Yıldız Parça" Nedir?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
09.03.2026 - 13:34

Hepimizin o anı en az bir kez hatta belki her sabah yaşadığını biliyoruz... Dolap ağzına kadar kıyafet dolu ama yatağın kenarına oturup 'Bugün ne giyeceğim, giyecek hiçbir şeyim yok!' diye kara kara düşünüyoruz. Oysa bazen harika görünmek için baştan aşağı yeni ve pahalı bir dolaba değil, sadece ufak ama etkili tek bir dokunuşa ihtiyacımız vardır. İşte o noktada devreye, en sıradan tişört-jean ikilisini bile anında bir moda dergisi kapağına dönüştüren o sihirli oyuncu giriyor: Yıldız parça!

Gel, stilini anında bir üst seviyeye taşıyacak  'yıldız parça' konseptine biraz yakından bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yıldız Parça Nedir?

Yıldız parça, adından da anlaşılacağı gibi kombinin başrol oyuncusudur. Odaya girdiğinde gözleri ilk üzerine çeken, karakterini, enerjini ve stilini yansıtan o vurucu detaydır. Bir parçanın yıldız olması için illa ki çok parlak, taşlı ya da lüks bir markaya ait olması gerekmez; sıradanlıktan uzak, özgün ve iddialı durması yeterlidir. Peki bunu nasıl bulacasın?

Kendi imzanı yaratmak için dolabına ekleyebileceğin bazı harika alternatifleri şöyle sıralayabiliriz:

1. Gösterişli Takılar

1. Gösterişli Takılar

Düz siyah bir elbiseyi veya sıradan bir balıkçı yaka kazağı, devasa boyutlarda vintage küpeler veya kalın, dikkat çekici zincir bir kolyeyle anında geceye hazır hale getirebilirsin.

2. Karakteristik Bir Çanta

Minimalist ve sade kıyafetlerini geometrik kesimli, canlı renkli, boncuklu veya çok farklı bir dokuya sahip bir çanta ile bambaşka bir boyuta taşıyabilirsin.

3. İddialı Bir Ceket veya Blazer

Klasik bir kesim ama neon bir renk, belki kaliteli suni deriden bordo bir trençkot veya sırtı işlemeli vintage bir ceket... Düz renk kıyafetlerin üzerine atıp anında çıkmalık harika kurtarıcılardır.

4. "Buradayım" Diyen Ayakkabılar

Tamamen siyah veya bembeyaz bir kombin yaptığını hayal et. Altına giyeceğin metalik, canlı kırmızı veya sıra dışı topuk detayına sahip bir ayakkabı bütün oyunun kuralını değiştirir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yıldız parçanı buldun ve çok sevdin, peki bunu üzerinde nasıl taşıyacaksın? İşin sırrı tamamen *dengede* gizli.

Yıldız parçanın parlamasına izin ver! Eğer gösterişli ve iddialı bir parça kullanıyorsan, kombinin geri kalanını olabildiğince sade tutmalısın. İki yıldız aynı sahnede birbirinden rol çalmaya çalışırsa, ortaya şıklık değil göz yoran bir karmaşa çıkar.

Örneğin; payetli ve iddialı bir eteğin varsa, onu düz gri bir sweatshirt ve sade sneaker'larla kombinleyerek o meşhur 'zahmetsiz şıklığı'  yakalayabilirsin. 

İşte bu tüyolarla, kendine ait o sihirli parçayı bulduğunda, sabahları hazırlanmak bir stres kaynağı olmaktan çıkıp gerçekten çok keyifli bir oyuna dönüşecek!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın