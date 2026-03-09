Hayal Köseoğlu, Babasının Cennetten İşareti Olarak Yorumladığı Klibi İlk Kez Paylaştı!
Babasını geçtiğimiz ağustos ayında kaybeden ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, Katarsis programına konuk olduğunda vefat eden babasının kendisine bir işaret gönderdiğini söylemişti. Bir şarkı ve klipten bahseden Köseoğlu, klipteki adamla babasının benzerliğine de dikkat çekmişti.
Köseoğlu, söz konusu klibi ve babasını kaybettiği gün eve gelir gelmez gördüğü fotoğrafı ilk kez paylaştı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Geçtiğimiz günlerde Katarsis programına konuk olan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu'nun babası hakkındaki açıklamaları dikkat çekmişti.
Hayal Köseoğlu, klibi ve şarkıyı merak edenler için geçtiğimiz saatlerde bir tweet paylaştı.
