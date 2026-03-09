Hayal Köseoğlu, Babasının Cennetten İşareti Olarak Yorumladığı Klibi İlk Kez Paylaştı!

Babası vefat etmeden önce, 'Ölümden sonra hayat varsa bana bir işaret gönder ama çok iyi bir işaret olsun baba' dediğini anlatan Hayal Köseoğlu, o işaretin babasını kaybettiği gün kendisine geldiğini söylemişti.

O anları, ''Hastaneden çıktığımda ilk oturduğum yerde daha önceden duymadığım bir şarkı... Babam Pink Floyd'u çok severdi, Pink Floyd'a benzer bir şey çalmaya başladı. 'Ne bu şarkı?' diye baktım. 'Rebel Paradise' diye bir şarkı çıktı bu ve ben YouTube'dan bunu izlerken klibine bir baktım; bir adamın cennete gitme hikayesini anlatan bir klip. Ve babama o kadar benziyor ki adam. Klibi yapan insanlara mesaj gönderdim, inanamadılar.' sözleriyle anlatmış ve tüm sosyal medyayı derinden etkilemişti.