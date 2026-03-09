onedio
Hayal Köseoğlu, Babasının Cennetten İşareti Olarak Yorumladığı Klibi İlk Kez Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.03.2026 - 14:54

Babasını geçtiğimiz ağustos ayında kaybeden ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, Katarsis programına konuk olduğunda vefat eden babasının kendisine bir işaret gönderdiğini söylemişti. Bir şarkı ve klipten bahseden Köseoğlu, klipteki adamla babasının benzerliğine de dikkat çekmişti. 

Köseoğlu, söz konusu klibi ve babasını kaybettiği gün eve gelir gelmez gördüğü fotoğrafı ilk kez paylaştı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Geçtiğimiz günlerde Katarsis programına konuk olan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu'nun babası hakkındaki açıklamaları dikkat çekmişti.

Babası vefat etmeden önce, 'Ölümden sonra hayat varsa bana bir işaret gönder ama çok iyi bir işaret olsun baba' dediğini anlatan Hayal Köseoğlu, o işaretin babasını kaybettiği gün kendisine geldiğini söylemişti. 

O anları, ''Hastaneden çıktığımda ilk oturduğum yerde daha önceden duymadığım bir şarkı... Babam Pink Floyd'u çok severdi, Pink Floyd'a benzer bir şey çalmaya başladı. 'Ne bu şarkı?' diye baktım. 'Rebel Paradise' diye bir şarkı çıktı bu ve ben YouTube'dan bunu izlerken klibine bir baktım; bir adamın cennete gitme hikayesini anlatan bir klip.  Ve babama o kadar benziyor ki adam. Klibi yapan insanlara mesaj gönderdim, inanamadılar.' sözleriyle anlatmış ve tüm sosyal medyayı derinden etkilemişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Hayal Köseoğlu, klibi ve şarkıyı merak edenler için geçtiğimiz saatlerde bir tweet paylaştı.

twitter.com

Babasını kaybettiği gün eve gelir gelmez açtığı Rebel Paradise şarkısının klibindeki anı ve babasının fotoğrafını yan yana getiren Hayal Köseoğlu, 'Merak edenler için, o gece eve gidip ilk gördüğüm görsel şuydu. Soldaki babacığım, sağdaki klip görseli  ✨' notunu düştü. 

Tüyler yine diken diken oldu.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
