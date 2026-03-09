Cardi B'nin Popo İmplantları Dans Ederken Yerinden Fırladı!

“Bodak Yellow”, “WAP”, “I Like It” ve “Up” gibi parçalarla dünya çapında büyük bir başarı yakalayan Cardi B, yalnızca müzik listelerinde değil sosyal medyada yarattığı etkiyle de sık sık gündeme geliyor.

New York’un Bronx bölgesinden çıkıp küresel bir yıldız haline gelen Cardi B, Hollywood ve pop kültürünün en renkli karakterlerinden biri olarak görülüyor. Kariyerinin başından bu yana yaptığı açıklamalar, sahne şovları ve iddialı tarzıyla sürekli konuşulan ünlü rapçi, yıllar içinde geçirdiği değişimle gözlerin fal taşı gibi açılmasına sebep oluyor!

Özellikle yüzündeki değişim uzun süre gündem olmuş, Cardi B de estetik operasyonlar yaptırdığını birçok kez açıkça dile getirmişti. Dudak dolguları, yüz hatlarını belirginleştiren işlemler ve farklı kozmetik dokunuşlar ünlü yıldızın yıllar içindeki dönüşümünün en çok konuşulan detayları arasında yer aldı.