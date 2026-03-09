onedio
Cardi B'nin Popo İmplantları Dans Ederken Yerinden Fırladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.03.2026 - 12:33

Rap dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Cardi B bu kez sahne performansıyla gündeme geldi. Estetik operasyonlarıyla sık sık konuşulan ünlü rapçinin konser sırasında dans ederken popo implantlarının yerinden çıktığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Rap dünyasının en dikkat çeken isimlerinden Cardi B, enerjik sahne performansları, cesur tarzı ve hit şarkılarıyla yıllardır pop müziğin en popüler figürlerinden biri.

“Bodak Yellow”, “WAP”, “I Like It” ve “Up” gibi parçalarla dünya çapında büyük bir başarı yakalayan Cardi B, yalnızca müzik listelerinde değil sosyal medyada yarattığı etkiyle de sık sık gündeme geliyor. 

New York’un Bronx bölgesinden çıkıp küresel bir yıldız haline gelen Cardi B, Hollywood ve pop kültürünün en renkli karakterlerinden biri olarak görülüyor. Kariyerinin başından bu yana yaptığı açıklamalar, sahne şovları ve iddialı tarzıyla sürekli konuşulan ünlü rapçi, yıllar içinde geçirdiği değişimle gözlerin fal taşı gibi açılmasına sebep oluyor!

Özellikle yüzündeki değişim uzun süre gündem olmuş, Cardi B de estetik operasyonlar yaptırdığını birçok kez açıkça dile getirmişti. Dudak dolguları, yüz hatlarını belirginleştiren işlemler ve farklı kozmetik dokunuşlar ünlü yıldızın yıllar içindeki dönüşümünün en çok konuşulan detayları arasında yer aldı.

Cardi B’nin estetik yolculuğu yalnızca yüzündeki değişimlerle sınırlı kalmadı elbette.

Ünlü rapçi, yıllardır vücut estetiği ve özellikle popo implantlarıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Hatta Cardi B geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada poposunu küçültmeye karar verdiğini söylemiş ve bu nedenle oldukça ciddi bir operasyon geçirdiğini açıklamıştı. Ünlü rapçi, vücudunda kullandığı bazı dolgu maddelerini aldırdığını ve sağlık nedenleriyle bu kararı verdiğini dile getirmişti. 

Ancak ameliyat haberlerinden sonra ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada yine tartışma yaratmıştı. Cardi B’nin sahne performanslarından paylaşılan görüntülerde poposunun pek de küçülmüş gibi görünmediğini söyleyen kullanıcılar, ünlü rapçinin estetik serüvenini yeniden gündeme taşımıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Cardi B bu kez de sahne performansı sırasında yaşanan bir anla gündeme oturdu.

İddialara göre Cardi B sahnede dans ederken ve koreografi sırasında sandalyeye arka arkaya yaptığı hareketler sırasında popo implantlarının yerinden oynadığı anlar kameralara yansıdı. Kısa sürede viral olan görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı...

Lila Ceylan
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
