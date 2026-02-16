onedio
Dolgularını Eritip Poposunu Küçülttürdüğünü İddia Eden Cardi B'nin Son Hali!

Dolgularını Eritip Poposunu Küçülttürdüğünü İddia Eden Cardi B'nin Son Hali!

Lila Ceylan
Magazin Editörü
16.02.2026 - 18:04

Yıllardır hem müziğiyle hem de estetikleriyle konuştuğumuz Cardi B, bu kez popo küçültme ameliyatı itirafıyla gündeme gelmiş, vücudundaki dolguların büyük kısmını aldırdığını söylemişti. Geçtiğimiz günlerde görüntülenen Cardi B'nin son hali hakikaten bir ameliyata girip girmediğini sorgulattı...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Cardi B, müzikte olduğu kadar estetikleriyle de gündemden düşmeyen isimlerden biri.

Cardi B, müzikte olduğu kadar estetikleriyle de gündemden düşmeyen isimlerden biri.

Rap dünyasına hızlı bir giriş yapan, Bodak Yellow, WAP, Up gibi hit’lerle global popülerliğini perçinleyen Cardi B, yıllardır sadece şarkılarıyla değil, dünden bugüne geçirdiği estetik operasyonlarla da konuşuluyor. 

Ekstra ince beli, dolgun kalçaları, iddialı göğüsleri ve sürekli değişen görünümüyle dayatılan güzellik algısını hem besleyen hem de yerinden oynatan Cardi B, evrim geçirenlerden...

Giderek büyüyen poposu ve göğüsleriyle manşetlerden düşmeyen Cardi B, geçtiğimiz aylarda frene basmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Giderek büyüyen poposu ve göğüsleriyle manşetlerden düşmeyen Cardi B, geçtiğimiz aylarda frene basmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Yıllardır “fazla büyük” bulunan kalçalarıyla magazin gündeminin demirbaşı olan Cardi B, 2025 yılında popo küçültme ameliyatı geçirdiğini ve vücudundaki dolguların yüzde 95’ini aldırdığını açıklayarak herkesi ters köşeye yatırmıştı. 

Üstelik bu sürecin hiç de kolay olmadığını, aylarca yatak istirahati yapmak zorunda kaldığını ve ciddi bir iyileşme süreci geçirdiğini söylemişti. 

Daha önce yasa dışı enjeksiyonlar yaptırdığını itiraf eden Cardi B, bu kararından pişman olduğunu da açık açık dile getirerek genç hayranlarını benzer işlemlerden uzak durmaları konusunda uyarmıştı.

Ama gelin görün ki… Son görüntüler “Bu gerçekten küçültülmüş hali mi?” sorusunu beraberinde getirdi.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
