Dolgularını Eritip Poposunu Küçülttürdüğünü İddia Eden Cardi B'nin Son Hali!
Yıllardır hem müziğiyle hem de estetikleriyle konuştuğumuz Cardi B, bu kez popo küçültme ameliyatı itirafıyla gündeme gelmiş, vücudundaki dolguların büyük kısmını aldırdığını söylemişti. Geçtiğimiz günlerde görüntülenen Cardi B'nin son hali hakikaten bir ameliyata girip girmediğini sorgulattı...
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Cardi B, müzikte olduğu kadar estetikleriyle de gündemden düşmeyen isimlerden biri.
Giderek büyüyen poposu ve göğüsleriyle manşetlerden düşmeyen Cardi B, geçtiğimiz aylarda frene basmaya karar verdiğini açıklamıştı.
Ama gelin görün ki… Son görüntüler “Bu gerçekten küçültülmüş hali mi?” sorusunu beraberinde getirdi.
