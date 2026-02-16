Dolgularını Eritip Poposunu Küçülttürdüğünü İddia Eden Cardi B'nin Son Hali!

Yıllardır “fazla büyük” bulunan kalçalarıyla magazin gündeminin demirbaşı olan Cardi B, 2025 yılında popo küçültme ameliyatı geçirdiğini ve vücudundaki dolguların yüzde 95’ini aldırdığını açıklayarak herkesi ters köşeye yatırmıştı.

Üstelik bu sürecin hiç de kolay olmadığını, aylarca yatak istirahati yapmak zorunda kaldığını ve ciddi bir iyileşme süreci geçirdiğini söylemişti.

Daha önce yasa dışı enjeksiyonlar yaptırdığını itiraf eden Cardi B, bu kararından pişman olduğunu da açık açık dile getirerek genç hayranlarını benzer işlemlerden uzak durmaları konusunda uyarmıştı.