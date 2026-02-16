onedio
Yıldız Tilbe'den Megastar Tarkan Hakkında Bol Sitemli Açıklama!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.02.2026 - 17:28

İstanbullularla buluşan ve 8 yıllık hasreti bitiren Tarkan'a meslektaşı Yıldız Tilbe'den bol sitemli bir gönderme geldi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Tarkan geçtiğimiz haftalarda, tamı tamına 8 yıllık hasreti konsere gidebilen gidemeyen herkesi mest ederek bitirdi!

Yıllardır İstanbul'da konser vermeyen Tarkan, İstanbul konserlerine 19 Ocak'ta başlamıştı. Biletler saatler içinde peş peşe tükenince konserleri şubatın ilk haftasına kadar uzatan Tarkan, totalde 3 hafta boyunca bir an bile gündemden düşmedi. 

Yalnızca her seferinde daha da devleşen performansı ve kombinleriyle değil sahnede yaptığı sürprizlerle de çok konuşulmuştu. 

İlk önce Cem Yılmaz'ı, sonra Sibel Can ve Ata Demirer'i sahnesine konuk eden Tarkan, altın vuruşu da Ajda Pekkan'la yapmıştı.

Söz konusu isim Megastar olunca Cem Yılmaz'dan sonra kimlerin sahnesine konuk olabileceği konuşulmaya başlamıştı.

Tarkan'ın sahnesinde, yanı başında yer alsa çok sevinilecek isimler arasında Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe ve Sezen Aksu gibi isimler de bulunuyordu. 

Geçtiğimiz saatlerde görüntülenen Yıldız Tilbe'ye Tarkan'ın sahnesine neden konuk olmadığı soruldu. Zamanında 'Kış Güneşi' parçasını Tarkan'a vererek yıldızını parlatan Yıldız Tilbe'den bol sitemli bir açıklama geldi. 

Tilbe, 'Davet almadım. Belki alsaydım giderdim' ifadelerini kullandı.

Lila Ceylan
peceli kiraci

"yürü, anca gidersin" ben de ters bir şey dedi sandım. başlığa bak

ihubildirici

Yuru anca gidersini kim demis konsere gidemeyen editor mu