Yıldız Tilbe'den Megastar Tarkan Hakkında Bol Sitemli Açıklama!

Yıllardır İstanbul'da konser vermeyen Tarkan, İstanbul konserlerine 19 Ocak'ta başlamıştı. Biletler saatler içinde peş peşe tükenince konserleri şubatın ilk haftasına kadar uzatan Tarkan, totalde 3 hafta boyunca bir an bile gündemden düşmedi.

Yalnızca her seferinde daha da devleşen performansı ve kombinleriyle değil sahnede yaptığı sürprizlerle de çok konuşulmuştu.

İlk önce Cem Yılmaz'ı, sonra Sibel Can ve Ata Demirer'i sahnesine konuk eden Tarkan, altın vuruşu da Ajda Pekkan'la yapmıştı.