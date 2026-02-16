Yıldız Tilbe'den Megastar Tarkan Hakkında Bol Sitemli Açıklama!
İstanbullularla buluşan ve 8 yıllık hasreti bitiren Tarkan'a meslektaşı Yıldız Tilbe'den bol sitemli bir gönderme geldi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tarkan geçtiğimiz haftalarda, tamı tamına 8 yıllık hasreti konsere gidebilen gidemeyen herkesi mest ederek bitirdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Söz konusu isim Megastar olunca Cem Yılmaz'dan sonra kimlerin sahnesine konuk olabileceği konuşulmaya başlamıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
"yürü, anca gidersin" ben de ters bir şey dedi sandım. başlığa bak
Yuru anca gidersini kim demis konsere gidemeyen editor mu