Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın Asıl Ayrılık Sebebi Ortaya Çıktı!

16.02.2026 - 16:42

Uzun bir süredir deli dolu bir aşk yaşayan, çok da mutlu gözüken Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka ayrılmıştı. Daha önce ikilinin Kubilay Aka'nın eski sevgilisi yüzünden ayrıldığını iddia eden Ece Erken, asıl ayrılık sebebinin sanılandan farklı çıktığını iddia etti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın sürprizli başlayan aşkı kısa sürede magazinin gündemine oturmuştu.

Hafsanur Sancaktutan 'Ortalıkta adam kalmadı' çıkışından birkaç gün sonra Kubilay Aka'yla yeni bir aşka yelken açmış, Kubilay Aka'nın geçmiş aşk defterinin kalabalıklığından bu yeni aşk pek bir mesele olmuştu. 

Başta kimsecikler Hafsanur'un yanına Kubilay'ı yakıştırmadı fakat gel zaman git zaman bu ilişkiye de alışmıştık. 

Hatta sempatik bile gelmeye başlamışlardı. Birbirlerine yaptıkları jestler, komiklikler derken magazinin favori çiftlerinden biri haline geldiler.

Maşallah dediğimiz genelde 3 gün yaşamıyor biliyorsunuz; ayrılık haberi geçtiğimiz günlerde gelmişti.

Daha yeni ısınılan çiftin ayrıldığı iddiası herkese sürpriz olurken, ikilinin birbirini takipten çıkması ayrılık iddiasını daha da kuvvetlendirmişti. 

Sürecin ilk adımı Hafsanur’dan gelmişti; Instagram hesabındaki birlikte oldukları tüm fotoğrafları sessiz sedasız kaldıran Hafsa'ya karşılık Kubilay Aka da aşk acısı temalı, imalı hikayeler paylaşmıştı.

Hafsa'nın kararlılığı sebebiyle aşkın Kubilay yüzünden bittiği düşünülmüş, Ece Erken'in geçtiğimiz günlerdeki iddiasına göre de Kubilay merkeze oturmuştu. Erken, Kubilay Aka'nın eski sevgilisiyle bir yerde görüştüğünü ve bu yüzden de büyük bir tartışma yaşandığını öne sürmüştü.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bugün ilk iddiasının doğru olmadığını belirten Ece Erken, ayrılık sebebinin bir kadın olmadığının altını çizdi.

