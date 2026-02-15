onedio
Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan'la Aşk Pozuna Gelen Hadsiz Yoruma Sert Cevap!

Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan'la Aşk Pozuna Gelen Hadsiz Yoruma Sert Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.02.2026 - 21:22

Sık sık sosyal medya paylaşımlarına gelen yorumlara verdiği sert ve dobra cevaplarla gündem olan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la 14 Şubat pozuna gelen yoruma ateş püskürdü. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yıllardır hayatımızda olan başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Çocuklar Duymasın'ın efsane karakteri Meltem'le hafızalarımıza kazınan Pınar Altuğ, sadece kariyerindeki başarılarıyla değil özel hayatıyla da tüm gözleri üzerine çekiyor. 

Mutlaka hatırlarsınız, 2008 yılında Yağmur Atacan'la evlenen Pınar Altuğ, yaş farkı sebebiyle aylarca magazin manşetlerinde kalmıştı. 18 yıllık evliliklerinde Su isimli bir de kızları olan ikili, birbirlerine duydukları aşkı her fırsatta dile getirmeye devam etti. 

Onca yıl geçti fakat yaş farkı sebebiyle gelen yorumlar nedense hiç bitmedi.

Sosyal medya paylaşımlarına gelen rahatsız edici tüm yorumlara verdiği dobra ve sert cevaplarla gündem olan Altuğ, bugün de aynı durumu yaşadı.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşi Yağmur Atacan'ın kendisini öptüğü bir pozu Instagram hesabında paylaşan Pınar Altuğ, 'Annemi öperken ben' yorumunu görünce küplere bindi. 

'Bu nasıl bir ens*st merakı yuh!' diyerek tepki gösteren Altuğ, yine lafını sakınmadı.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
