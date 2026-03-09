onedio
ABD Türkiye Başkonsolosluğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi İçin Tehlike Seviyesini Yükseltti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.03.2026 - 14:32

ABD’nin Türkiye Konsolosluğu’ndan vatandaşlarına yönelik yapılan açıklamada, Türkiye için tehlike seviyesi aynı kalırken Güneydoğu Anadolu Bölgesi için uyarı düzeyinin 'seyahat etmeyin' seviyesine yükseltildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, 9 Mart 2026'da ABD Dışişleri Bakanlığı'nın acil görevli olmayan ABD hükümeti çalışanları ve aile mensuplarının Adana Konsolosluğu'ndan tedbiren ayrılmaları talimatını verdiği ifade edildi.

İran’da başlayan savaş Orta Doğu’ya yayılmış ve bu süreçte birçok Körfez ülkesi hedef alınmıştı.

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, 'Türkiye için uyarı düzeyi ya da risk göstergelerinde bir değişiklik olmamıştır. Ancak Güneydoğu Türkiye’de artan risk bulunan bölge, ABD temsilcilik faaliyetlerindeki değişiklikleri yansıtacak şekilde Seyahat Uyarısı’nda güncellenmiştir.' denildi.

Açıklamaya göre Türkiye için seyahat uyarıları Seviye 2 olan 'İlave İhtiyat Gösterin' düzeyinde kalmayı sürdürürken; Güneydoğu Türkiye için ise seyahat uyarı düzeyi Seviye 4 olan 'Seyahat Etmeyin' statüsüne çıkarıldı.

Açıklamada ayrıca, 9 Mart 2026'da ABD Dışişleri Bakanlığı'nın acil görevli olmayan ABD hükümeti çalışanları ve aile mensuplarının Adana Konsolosluğu'ndan tedbiren ayrılmaları talimatını verdiği belirtildi.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
