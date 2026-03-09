ABD Türkiye Başkonsolosluğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi İçin Tehlike Seviyesini Yükseltti
ABD’nin Türkiye Konsolosluğu’ndan vatandaşlarına yönelik yapılan açıklamada, Türkiye için tehlike seviyesi aynı kalırken Güneydoğu Anadolu Bölgesi için uyarı düzeyinin 'seyahat etmeyin' seviyesine yükseltildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, 9 Mart 2026'da ABD Dışişleri Bakanlığı'nın acil görevli olmayan ABD hükümeti çalışanları ve aile mensuplarının Adana Konsolosluğu'ndan tedbiren ayrılmaları talimatını verdiği ifade edildi.
İran’da başlayan savaş Orta Doğu’ya yayılmış ve bu süreçte birçok Körfez ülkesi hedef alınmıştı.
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
