ABD Türkiye Başkonsolosluğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi İçin Tehlike Seviyesini Yükseltti

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, 'Türkiye için uyarı düzeyi ya da risk göstergelerinde bir değişiklik olmamıştır. Ancak Güneydoğu Türkiye’de artan risk bulunan bölge, ABD temsilcilik faaliyetlerindeki değişiklikleri yansıtacak şekilde Seyahat Uyarısı’nda güncellenmiştir.' denildi.

Açıklamaya göre Türkiye için seyahat uyarıları Seviye 2 olan 'İlave İhtiyat Gösterin' düzeyinde kalmayı sürdürürken; Güneydoğu Türkiye için ise seyahat uyarı düzeyi Seviye 4 olan 'Seyahat Etmeyin' statüsüne çıkarıldı.

Açıklamada ayrıca, 9 Mart 2026'da ABD Dışişleri Bakanlığı'nın acil görevli olmayan ABD hükümeti çalışanları ve aile mensuplarının Adana Konsolosluğu'ndan tedbiren ayrılmaları talimatını verdiği belirtildi.