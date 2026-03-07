Sevgili Oğlak, bugün gökyüzünde bir sinerji oluşuyor. Venüs ile Satürn, Koç burcunda bir araya geliyor. Bu kavuşum ise hayatının iki önemli alanı olan ev ve kariyer arasında bir denge oluşturma ihtiyacını beraberinde getiriyor.

Belki de yeni bir ev almayı düşünüyorsun veya mevcut evini daha konforlu bir hale getirmek istiyorsun. Ya da belki de taşınmayı planlıyorsun. Bu durum, ailenle ilgili sorumlulukları da gündeme getirebilir. Aynı zamanda uzun vadeli kariyer planlarını da yenilemen gerekebilir! Geleceğini garanti altına almak ve güvence oluşturmak, değişim yapmadan önce gelebilir. Disiplinli adımlar at, yatırım yapmak veya daha stabil bir kariyer tasarlamak için dikkatli kararlar ver!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise aile teması öne çıkıyor. Belki de uzun zamandır birlikte olduğun partnerini ailenle tanıtmayı düşünüyorsun. Ya da belki de ilişkinde daha ciddi bir adım atmayı planlıyorsun. Bu dönem, aşk hayatında da kalıcı ve sağlam adımlar atmanın zamanı. Bu kavuşumun enerjisi, hem ev hem de aşk hayatında kalıcı ve pozitif değişiklikler yapman için sana destek olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…