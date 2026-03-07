Sevgili Oğlak, bugün Venüs, Satürn ile Koç burcunda bir araya geliyor. Bu eşsiz kavuşum, aşk hayatında aile temasının öne çıktığı bir dönemi işaret ediyor. Belki de uzun süredir birlikte olduğun sevgilini ailenle tanıştırmayı düşünüyorsun. Ya da belki de ilişkinde daha ciddi bir adım atmayı planlayabilirsin.

Evlilik teklifi ya da birlikte bir ev satın almak gibi büyük kararlar almanın zamanı geldi de geçiyor olabilir. Zaten bu aralar, ailenle daha fazla vakit geçirme isteği duyacaksın. Ya da sevgilinle daha fazla zaman geçirerek, ilişkini daha da güçlendireceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…