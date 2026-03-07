Sevgili Oğlak, bugün Venüs ile Satürn, Koç burcunda buluşuyor. Bu muhteşem kavuşum, hayatının iki önemli alanı olan 'ev' ve 'kariyer' arasında bir denge oluşturma ihtiyacını ön plana çıkarıyor. Belki de son zamanlarda yeni bir ev almayı düşünüyorsun. Hayallerindeki evi satın almak, belki de mevcut evini daha konforlu ve huzurlu bir hale getirmek için çeşitli dekorasyon fikirleri aklını kurcalıyor olabilir. Ya da belki de yeni bir başlangıç yapmak için taşınmayı planlıyorsun. Bu durum, ailenle ilgili sorumlulukları da gündeme getirebilir.

Aynı zamanda, belki de kariyerinle ilgili uzun vadeli planlarını yeniden gözden geçirmen gerekiyor. Geleceğini garanti altına almak ve kendine bir güvence oluşturmak için, belki de kariyerinde bir değişim yapman gerekiyor. Bu değişim, belki de yeni bir iş arayışını, belki de mevcut işinde daha yüksek bir pozisyona çıkmayı içerebilir. Bu süreçte, disiplinli adımlar atman ve dikkatli kararlar vermen ise son derece önemli olacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…