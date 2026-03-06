Sevgili Oğlak, bugün gökyüzünde önemli bir hareketlilik söz konusu. Astroloji dünyadası, Merkür ve Güneş'in Balık burcundaki buluşmasına odaklanıyor. Bu buluşma, ev ve aile konularında zihinsel bir aydınlanma yaratıyor. Yani, uzun süredir aklında dönüp duran ancak bir türlü cesaretini toplayıp dile getiremediğin bir konuşma bugün gerçekleşebilir.

Hayatındaki değişikliklere dair düşüncelerin, belki taşınma planları, belki evdeki düzeni değiştirme fikirleri ya da aile içinde alınması gereken önemli bir karar bugün gündeme gelebilir.

Merkür'ün etkisi altında olduğun bu süreç, hem duygusal hem mantıklı kararlar vermen gerektiğini işaret ediyor. Bu süreçte, duygularını ve mantığını birlikte hareket ettirirsen iç huzurun artabilir ve geleceğe dair belirsizliklerden kurtulabilirsin. Şimdi, kendine gerçek ve net bir gelecek planı yapma zamanı! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…