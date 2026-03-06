Sevgili Koç, gökyüzünde bugün senin için bir dizi ilginç etkinlik var. Merkür ve Güneş, Balık burcunda bir araya gelerek, zihnindeki en gizli ve karanlık köşeleri aydınlatıyor. Belki de uykularını kaçıran, sürekli aklının bir köşesinde duran bir konu, bugün bir anda anlam kazanabilir ve seni rahatlatabilir. İş yerinde, belki de bir süredir göz ardı ettiğin bir ayrıntı veya birinin gerçek niyeti belki de bugün aydınlanacak.

Bugün, stratejik düşünme yerine, sezgilerine güvenmek seni bir adım öne çıkarabilir. Özellikle öğleden sonra, belki bir kahve molasında, belki bir toplantı arasında ya da yalnız kaldığın bir anda, önemli bir kararın temelini oluşturabilirsin. Hızlı düşünmek yerine derin düşünmek, bugün senin için daha kazançlı olabilir. Hafta sonunun rahatlatıcı ve huzur verici enerjisine kapıl ve dengeye ulaş! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…