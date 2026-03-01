Sevgili Koç, bugün harekete geçirmeye hazır mısın? İş yerinde veya günlük yaşamın hızlı temposunda, bir süredir ertelediğin küçük tamirat ya da düzenleme işleri, artık kaçınılmaz hale gelebilir. Belki de masanın üzerinde biriken dosyaların karmaşasını çözme veya bilgisayarındaki gereksiz dosyaları temizleme gibi basit ama bir o kadar da önemli işler de zihnini canlandırıp enerjini yeniden toplamanı sağlayabilir. Yani, bugün karmaşık stratejiler ve büyük planlar yerine, elindeki somut işleri bitirmek de bugün sana iyi gelebilir. Bir nevi 'bahar temizliği' ile yaşam alanını ferahlatabilirsin!

Öğleden sonra ise belki de hiç aklında olmayan birinden alacağın kısa bir mesaj, üzerinde çalıştığın bir konuya yeni bir perspektif kazandırabilir. Bu yeni bilgi ise büyük bir plan değişikliği gerektirmese de işlerini daha akıcı bir hale getirerek daha önce fark etmediğin bazı detayları da yeniden düzenleme fırsatına dönüşebilir. Yani bugün, mevcut düzeni iyileştirmeye seçmeli ve Dolunay öncesi yüklerinden arınmalısın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…