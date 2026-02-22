Sevgili Koç, bu hafta iş dünyasında hızlı hareket etmek yerine sakin ve kontrollü olmanın önemini anlayacaksın. Haftanın hemen başında, Venüs'ün olumlu etkileşimi, özellikle maddi konularda sana bir sürpriz yapabilir. Beklediğin bir ödeme, prim ya da belki de olumlu bir geri dönüş, hayatına bir ferahlık getirebilir. Ancak bu şanslı atmosferin seni rehavete sürüklemesine izin vermemelisin. Hem dikkatli hem iddialı olman gereken bir dönemden geçiyorsun, göster kendini!

Hafta ortasına geldiğimizde ise karar verme mekanizmanın yavaşladığını hissedebilirsin. Bu durumda planlarını tekrar gözden geçirmek ve eksik kalan detayları tamamlamak sana büyük bir avantaj sağlayacaktır. Özellikle bir iş birliği konusunda aceleci davranmak yerine, şartları yeniden değerlendirmek uzun vadede sana kazanç sağlayacaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatına baktığımızda ise haftanın sonuna doğru Merkür ve Venüs'ün kavuşumu, iletişim kapılarını sonuna kadar açacak. Belki de uzun zamandır söylemek istediğin bir duyguyu ifade edebilir, yarım kalan bir konuşmayı tamamlayabilirsin. Bu dönemde önemli olan büyük jestler yapmak değil; doğru kelimeyi, doğru zamanda kullanmak olacak. Aşk ise istediğin dikkatli ve hassas olman şart! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…