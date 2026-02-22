onedio


Koç Burcu right-white
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 23 Şubat - 1 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 23 Şubat - 1 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta iş dünyasında hızlı hareket etmek yerine sakin ve kontrollü olmanın önemini anlayacaksın. Haftanın hemen başında, Venüs'ün olumlu etkileşimi, özellikle maddi konularda sana bir sürpriz yapabilir. Beklediğin bir ödeme, prim ya da belki de olumlu bir geri dönüş, hayatına bir ferahlık getirebilir. Ancak bu şanslı atmosferin seni rehavete sürüklemesine izin vermemelisin. Hem dikkatli hem iddialı olman gereken bir dönemden geçiyorsun, göster kendini! 

Hafta ortasına geldiğimizde ise karar verme mekanizmanın yavaşladığını hissedebilirsin. Bu durumda planlarını tekrar gözden geçirmek ve eksik kalan detayları tamamlamak sana büyük bir avantaj sağlayacaktır. Özellikle bir iş birliği konusunda aceleci davranmak yerine, şartları yeniden değerlendirmek uzun vadede sana kazanç sağlayacaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatına baktığımızda ise haftanın sonuna doğru Merkür ve Venüs'ün kavuşumu, iletişim kapılarını sonuna kadar açacak. Belki de uzun zamandır söylemek istediğin bir duyguyu ifade edebilir, yarım kalan bir konuşmayı tamamlayabilirsin. Bu dönemde önemli olan büyük jestler yapmak değil; doğru kelimeyi, doğru zamanda kullanmak olacak. Aşk ise istediğin dikkatli ve hassas olman şart! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Astroloji Editörü
