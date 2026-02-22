Sevgili Koç, bu hafta iş dünyasında hızlı hareket etmek yerine, sakinliği elden bırakmamak ve her adımı kontrollü atmak senin için çok daha değerli olacak. Haftanın ilk günlerinde, Venüs'ün olumlu etkileşimi, maddi konulara dair sürprizlerle seni şaşırtabilir. Beklenmedik bir ödeme, bir prim ya da belki de olumlu bir geri dönüş, hayatına taze bir nefes gibi gelebilir. Ancak bu durum, bir rehavet hali içine çekmemeli seni! Çünkü aksine hem dikkatli hem de iddialı olman gereken bir dönemden geçiyorsun. Yani, şimdi kendin göstermenin tam zamanı!

Haftanın ortasında ise karar verme yeteneğinde bir yavaşlama hissedebilirsin. Bu durumda, planlarını bir kez daha gözden geçirmek ve eksik kalan detayları tamamlamak sana büyük bir avantaj sağlayacak. Özellikle bir iş birliği konusunda aceleci davranmak yerine, şartları yeniden değerlendirmek ve detayları gözden geçirmek, uzun vadede sana kazanç sağlayacak bir adım olabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…