9 Mart - 15 Mart Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
9 - 15 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.03.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 9 Mart - 15 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 9 Mart - 15 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta iş hayatında adeta bir satranç oyuncusu gibi hareket ediyorsun. Stratejin, korumacı bir büyüme üzerine kurulu ve bu, mevcut projelerini sağlamlaştırmak ve güvenli alanını profesyonel bir vizyonla genişletmek için mükemmel bir zemin sunuyor. 

Hafta ortasında Jüpiter’in Yengeç burcunda ileri hareketine başlaması ise kariyerinin temel taşlarını döşediğin alanlarda tıkanıklıkları açıyor. Tam da bu noktada: Geçmişte yarım kalan bir yatırım planı veya ofis içi yerleşim düzeni gibi konular, yüksek oranda verimlilik vadederek yeniden gündeme geliyor. Kök salmak istediğin projelerde artık gerçek bir hızlanma ve bereket dönemine giriyorsun. Şimdi zirve senin! 

Peki ya aşk? Aşk tarafında ise Merkür ve Mars’ın Balık burcundaki kavuşumu, seni fevri bir ruh haline sürükleyebilir. İç dünyanda biriktirdiğin ama bir türlü dile dökemediğin o yoğun duygular, hafta sonuna doğru artık dışa sızabilir. Sözlerini seçerken sezgilerine güven ama öfkeyle değil, bir şairin kelimeleriyle insanları şifalandırmak amacıyla konuşmaya dikkat et. Aşkı sana yakıştığı gibi derinden ve romantik yaşamak için ise içindeki sesi dinler! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

