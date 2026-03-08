Sevgili Koç, bu hafta iş hayatında adeta bir satranç oyuncusu gibi hareket ediyorsun. Stratejin, korumacı bir büyüme üzerine kurulu ve bu, mevcut projelerini sağlamlaştırmak ve güvenli alanını profesyonel bir vizyonla genişletmek için mükemmel bir zemin sunuyor.

Hafta ortasında Jüpiter’in Yengeç burcunda ileri hareketine başlaması ise kariyerinin temel taşlarını döşediğin alanlarda tıkanıklıkları açıyor. Tam da bu noktada: Geçmişte yarım kalan bir yatırım planı veya ofis içi yerleşim düzeni gibi konular, yüksek oranda verimlilik vadederek yeniden gündeme geliyor. Kök salmak istediğin projelerde artık gerçek bir hızlanma ve bereket dönemine giriyorsun. Şimdi zirve senin!

Peki ya aşk? Aşk tarafında ise Merkür ve Mars’ın Balık burcundaki kavuşumu, seni fevri bir ruh haline sürükleyebilir. İç dünyanda biriktirdiğin ama bir türlü dile dökemediğin o yoğun duygular, hafta sonuna doğru artık dışa sızabilir. Sözlerini seçerken sezgilerine güven ama öfkeyle değil, bir şairin kelimeleriyle insanları şifalandırmak amacıyla konuşmaya dikkat et. Aşkı sana yakıştığı gibi derinden ve romantik yaşamak için ise içindeki sesi dinler! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...