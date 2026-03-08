MART
Koç Burcu right-white
9 - 15 Mart 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

08.03.2026 - 18:01
08.03.2026 - 18:01

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 9 Mart - 15 Mart haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 9 Mart - 15 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta gökyüzü seni oldukça hareketli anlara hazırlıyor. Merkür ve Mars'ın Balık burcunda birleşmesi ile bir türlü dışa vuramadığın duygularınla baş başa kalabilirsin.

Bu duygusal yoğunluk, hafta sonuna doğru artarak, dışa vurum bulabilir. Belki de uzun zamandır içinde biriktirdiğin, dile getiremediğin hislerin, bir anda dışarı çıkıp etrafındakileri şaşırtabilir. Ancak burada önemli olan, bu duygusal patlamayı kontrol altında tutabilmek.

Sözlerini seçerken, içgüdülerine güvenmekte fayda var. Tabii unutmamalısın ki öfke ile söylenen sözler genellikle pişmanlık getirir. Bu yüzden, bir şairin zarafeti ile konuşmaya özen göstermeli, insanları kırmak yerine, onları anlayışla karşılamalı ve duygularını, onları şifalandıracak şekilde ifade etmelisin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

