Bir Trafik Polisi Multimedya Ekranların Yasak Olup Olmadığını Açıkladı

Araçlara sonradan takılan multimedya veya CarPlay gibi görüntü cihazları ile ilgili yaşanan kafa karışıklığını kanuni çerçevede sizlere anlatayım. Bu görüntü cihazları ses sistemleri ile aynı kanun maddesi içinde. Ses sistemlerinde nasıl müzik çalara bağlı birkaç hoparlör yasak değilse, görüntü cihazının aracınızda takılı olması yasak değil. Fakat bu görüntü cihazlarının kullanma kuralları var, kanun maddesi açık. Görüntü cihazlarını sürücünün sürüş esnasında yolun görüş açısını kapatıyorsa veya kısmen kısıtlıyorsa, sürüşünü ve görünüşünü ekrandan kaynaklı tehlikeye atıyorsa bu cihazların kullanımı yasak. Yeni nesil bütün araçlarda görüntü cihazlarının nereye takıldığını, sürücünün izleme ve görüş alanını kapatmadığını göreceksiniz. Peki görüş alanımız neresi? Direksiyon başında ön cam kısmını kapsayan alanlarımızdır. Bu alanlara görüşü kısıtlayacak kadar her türlü eşya, aksesuar konması yasaktır.