MART
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Trafik Polisi Multimedya Ekranların Yasak Olup Olmadığını Açıkladı

Bir Trafik Polisi Multimedya Ekranların Yasak Olup Olmadığını Açıkladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.03.2026 - 09:11

İçerik Devam Ediyor

Trafik kurallarındaki son düzenlemelerle pek çok araç sahibine rekor cezalar yazılmaya başladı. Ceza yiyenlerin arasında harici ses sistemleri, APP plaka, koyu renk cam filmi kullanan araç sahipleri var. Ancak en çok merak edilen konulardan biri Carplay veya Android Auto gibi uygulamaların kullanıldığı multimedya ekranlar. Trafik polisi Hüseyin Odabaşı konu hakkında sık sorulan soruları yanıtladı...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Odabaşı'nın açıklaması şöyle;

Odabaşı'nın açıklaması şöyle;

Araçlara sonradan takılan multimedya veya CarPlay gibi görüntü cihazları ile ilgili yaşanan kafa karışıklığını kanuni çerçevede sizlere anlatayım. Bu görüntü cihazları ses sistemleri ile aynı kanun maddesi içinde. Ses sistemlerinde nasıl müzik çalara bağlı birkaç hoparlör yasak değilse, görüntü cihazının aracınızda takılı olması yasak değil. Fakat bu görüntü cihazlarının kullanma kuralları var, kanun maddesi açık. Görüntü cihazlarını sürücünün sürüş esnasında yolun görüş açısını kapatıyorsa veya kısmen kısıtlıyorsa, sürüşünü ve görünüşünü ekrandan kaynaklı tehlikeye atıyorsa bu cihazların kullanımı yasak. Yeni nesil bütün araçlarda görüntü cihazlarının nereye takıldığını, sürücünün izleme ve görüş alanını kapatmadığını göreceksiniz. Peki görüş alanımız neresi? Direksiyon başında ön cam kısmını kapsayan alanlarımızdır. Bu alanlara görüşü kısıtlayacak kadar her türlü eşya, aksesuar konması yasaktır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın