2 Sene Karavanda Yaşayan Bir Çift Karavan Hayatını Anlattı: "Karavanla Seyahat Tatil Değildir"

Geçmişte, karavanlar ekonomik bir alternatif olarak görülürken, günümüzde tamamen bir yaşam biçimine dönüştü. Karavanların artık özgür ve bağımsız bir yaşamın sembolü. Hatta kira, fatura gibi problemlerle uğraşmadan, her an istediği yerde yaşamanın hatta tatil yapabilmenin özgürlüğünü yaşamak isteyenler karavan hayatını tercih ediyor. Peki karavan hayatı dışardan görüldüğü kadar rahat ve kolay mı?

8 senedir karavanları olan ve 2 sene karavanda yaşamış bir çift, karavan hayatının zorluklarını ve avantajlarını anlattı. Tecrübelerinden yola çıkarak verdikleri tavsiyeler bu yolda adım atmak isteyenlere de fikir oldu.