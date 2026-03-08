Bir İlişki Koçu Evliliğin Bittiğini Gösteren İşaretleri Sıraladı: "Temas İstiyorsan Temas Et"

Evlilik, devam ettirmesi oldukça zorlu bir kurum olabiliyor. Her ne kadar bu zorluklar karşısında bazen yılgınlığa düşülse de, evliliğin getirdiği güzellikler ve paylaşımlar, tüm bu zorlukları aşmaya yardımcı oluyor. Fakat bazen yaşanan problemler geri dönüşü olmayan yaralara ve yeni bir yaşam tarzı oluşmasına sebep oluyor. Bunlardan bir çoğu da evliliğin bittiğini gösteren işaretler oluyor.

Bir ilişki koçu, evliliğin bittiğini gösteren işaretleri sıraladı. Sıraladığı maddeler pek çok kişiye kendi ilişkisini ya da gelecek planlarını sorgulattı.