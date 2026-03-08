MART
Bir İlişki Koçu Evliliğin Bittiğini Gösteren İşaretleri Sıraladı: "Temas İstiyorsan Temas Et"

Pelin Yelda Göktepe
08.03.2026 - 08:43 Son Güncelleme: 08.03.2026 - 08:49

Evlilik, devam ettirmesi oldukça zorlu bir kurum olabiliyor. Her ne kadar bu zorluklar karşısında bazen yılgınlığa düşülse de, evliliğin getirdiği güzellikler ve paylaşımlar, tüm bu zorlukları aşmaya yardımcı oluyor. Fakat bazen yaşanan problemler geri dönüşü olmayan yaralara ve yeni bir yaşam tarzı oluşmasına sebep oluyor. Bunlardan bir çoğu da evliliğin bittiğini gösteren işaretler oluyor. 

Bir ilişki koçu, evliliğin bittiğini gösteren işaretleri sıraladı. Sıraladığı maddeler pek çok kişiye kendi ilişkisini ya da gelecek planlarını sorgulattı.

"Kendine ne yapılmasını istiyorsan en azından %10'unu karşındakine yap." diyen ilişki koçu evliliği bitiren işaretleri şu şekilde sıraladı;

1. İletişim ve Bilgilendirme Eksikliği

Çiftler birbirlerine hayatlarıyla ilgili bilgi vermeyi bırakır. Artık kimin ne yaptığından diğerinin haberi olmaz. 

2. Keskin Sınırlarla Ayrılmış Özel Alanlar

Eşler kendilerine ait, diğerinin müdahale edemeyeceği çok katı özel alanlar oluşturur. Erkek arkadaşlarıyla buluşmaya giderken kadın onu aramaya cesaret bile edemez. Aynı şekilde kadın kendi sosyal aktivitelerine giderken erkek ona müdahale etmez. İlişkideki bu kopukluk, çiftleri birer yabancıya dönüştürür.

3. Ayrı Yataklarda Uyumak

İlişki koçunun en önemli işaret olarak vurguladığı madde bu. Erkeğin koltukta, kadının yatakta uyuması ilişkinin artık her iki tarafı da besleyen bir yanı kalmadığını gösterir. Bu aşamada eşler artık sadece 'ev arkadaşı' konumuna düşmüş olurlar.

