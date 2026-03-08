Memurlar Akaryakıtta Uygulanan ‘Eşel Mobil’ Sisteminin Maaşlarında da Uygulanmasını Talep Etti
ABD ve İsrail’in saldırılarına Körfez ülkelerini vurarak karşılık veren İran, petrolün varil fiyatının yükselmesine neden oldu. Türkiye’de akaryakıt zamlarını önlemek için eşel mobil sistemine geçildi. Yeni sistemle akaryakıta gelecek zamların yüzde 75’lik kısmı vergiden karşılanmış olacak.
6 aylık aralıklarla enflasyon farkı zammı alan memurlar da gelen zamları aylık olarak almayı talep etti.
Kaynak: Mustafa Çakır / Cumhuriyet
Memurlar, TÜİK’in açıkladığı aylık enflasyonlar sonrasında 6 ayda bir enflasyon zammı alıyordu.
Eşel mobil sistemi nedir?
