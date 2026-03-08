Memurlar Akaryakıtta Uygulanan ‘Eşel Mobil’ Sisteminin Maaşlarında da Uygulanmasını Talep Etti

Cumhuriyet Gazetesi’nden Mustafa Çakır’ın haberine göre,Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memurların enflasyon farkı için aylık zam alması gerektiğini söyledi.

Yüksek enflasyon döneminde 6 aylık zamların hak kaybına neden olduğuna dikkat çeken Kahveci, “Yüksek enflasyon dönemlerinde bu uygulama, kamu çalışanlarının alım gücünün her ay biraz daha erimesine yol açmaktadır. Bu nedenle memur maaşlarında da eşel mobil sistemine benzer bir uygulamaya geçilmeli, enflasyondaki aylık değişimler doğrudan ve gecikmeden maaşlara yansıtılmalıdır.” dedi.