Memurlar Akaryakıtta Uygulanan ‘Eşel Mobil’ Sisteminin Maaşlarında da Uygulanmasını Talep Etti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.03.2026 - 10:08

ABD ve İsrail’in saldırılarına Körfez ülkelerini vurarak karşılık veren İran, petrolün varil fiyatının yükselmesine neden oldu. Türkiye’de akaryakıt zamlarını önlemek için eşel mobil sistemine geçildi. Yeni sistemle akaryakıta gelecek zamların yüzde 75’lik kısmı vergiden karşılanmış olacak.

6 aylık aralıklarla enflasyon farkı zammı alan memurlar da gelen zamları aylık olarak almayı talep etti.

Kaynak: Mustafa Çakır / Cumhuriyet

Memurlar, TÜİK’in açıkladığı aylık enflasyonlar sonrasında 6 ayda bir enflasyon zammı alıyordu.

Cumhuriyet Gazetesi’nden Mustafa Çakır’ın haberine göre,Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memurların enflasyon farkı için aylık zam alması gerektiğini söyledi.

Yüksek enflasyon döneminde 6 aylık zamların hak kaybına neden olduğuna dikkat çeken Kahveci, “Yüksek enflasyon dönemlerinde bu uygulama, kamu çalışanlarının alım gücünün her ay biraz daha erimesine yol açmaktadır. Bu nedenle memur maaşlarında da eşel mobil sistemine benzer bir uygulamaya geçilmeli, enflasyondaki aylık değişimler doğrudan ve gecikmeden maaşlara yansıtılmalıdır.” dedi.

Eşel mobil sistemi nedir?

Eşel-mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki dönemsel artışların enflasyonist etkilerini önlemek amacıyla, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru artışlarına bağlı olarak oluşacak fiyat artışlarının Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılanarak pompa satış fiyatına yansımasını engellemeye yönelik bir sistem olarak biliniyor.

Örneğin, motorin fiyatında küresel nedenlerle (vergiler hariç) 20 kuruş artış olacağında, ÖTV aynı tutarda indirilerek pompa fiyatı sabit tutuluyor. Daha sonra motorin fiyatında indirim yapılacağı dönemde de ÖTV tutarı artırılarak vazgeçilen ÖTV karşılanıyor.

Böylelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüketiciyi ve dezenflasyon sürecini artan fiyatlardan koruma altına almış oluyor.

