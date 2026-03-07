İran'a Yapılan Saldırılar Formula 1'e 1.9 Milyar Dolar Kaybettirdi
Ortadoğu’daki artan güvenlik riskleri, Formula 1 organizasyonunun mali görünümünü olumsuz etkiledi. 2026 sezonunun açılışı Avustralya’nın Melbourne kentinde yapılacak olsa da bölgedeki çatışmalar, özellikle Ortadoğu yarışlarının geleceğine dair belirsizlikleri artırdı.
CNBC-E’nin haberine göre, güvenlik kaygıları Formula 1’in sahibi Liberty Media Corp. üzerinde yatırımcı baskısını yükseltti. New York Borsası’nda işlem gören Liberty Formula One hisseleri hafta içinde yüzde 7’den fazla değer kaybederek şirketin piyasa değerinde yaklaşık 1,9 milyar dolarlık azalmaya yol açtı.
Ortadoğudaki yarışlar için kritik bir süreçten geçiliyor.
Katar'dan erteleme haberi geldi.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum.
