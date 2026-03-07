İran'a Yapılan Saldırılar Formula 1'e 1.9 Milyar Dolar Kaybettirdi

Formula 1 takviminde Ortadoğu, organizasyon için stratejik bir öneme sahip. Bölge, hem sponsorluk gelirleri hem de lojistik açıdan kritik bir merkez olarak değerlendiriliyor.

Mevcut takvimde Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar ve Abu Dabi’de dört Grand Prix düzenleniyor. Bu yarışlar, sezonun hem başlangıç hem de kapanış dönemlerinde önemli duraklar arasında yer alıyor.