İran'a Yapılan Saldırılar Formula 1'e 1.9 Milyar Dolar Kaybettirdi

Hakan Karakoca
07.03.2026 - 19:21

Ortadoğu’daki artan güvenlik riskleri, Formula 1 organizasyonunun mali görünümünü olumsuz etkiledi. 2026 sezonunun açılışı Avustralya’nın Melbourne kentinde yapılacak olsa da bölgedeki çatışmalar, özellikle Ortadoğu yarışlarının geleceğine dair belirsizlikleri artırdı.

CNBC-E’nin haberine göre, güvenlik kaygıları Formula 1’in sahibi Liberty Media Corp. üzerinde yatırımcı baskısını yükseltti. New York Borsası’nda işlem gören Liberty Formula One hisseleri hafta içinde yüzde 7’den fazla değer kaybederek şirketin piyasa değerinde yaklaşık 1,9 milyar dolarlık azalmaya yol açtı.

Kaynak - cnbc-e

Ortadoğudaki yarışlar için kritik bir süreçten geçiliyor.

Formula 1 takviminde Ortadoğu, organizasyon için stratejik bir öneme sahip. Bölge, hem sponsorluk gelirleri hem de lojistik açıdan kritik bir merkez olarak değerlendiriliyor.

Mevcut takvimde Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar ve Abu Dabi’de dört Grand Prix düzenleniyor. Bu yarışlar, sezonun hem başlangıç hem de kapanış dönemlerinde önemli duraklar arasında yer alıyor.

Katar'dan erteleme haberi geldi.

Bölgede yükselen güvenlik endişeleri motor sporlarını da etkilemeye başladı. Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), mart sonunda yapılması planlanan “Katar 1812 km” dayanıklılık yarışını erteleme kararı aldı. Bu gelişme, bölgedeki diğer motor sporları organizasyonlarının da benzer risklerle karşılaşabileceği yorumlarını gündeme getirdi.

Önümüzdeki haftalarda yapılması planlanan Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix’leri için ise henüz resmi bir erteleme kararı bulunmuyor. Ancak çatışmaların devam etmesi halinde yarışların güvenliği ve takvimde kalıp kalmayacağı konusunda belirsizlik sürüyor.

Formula 1 organizasyonu, 2017’de Liberty Media tarafından 4,4 milyar dolar karşılığında satın alınmıştı. Son değer kaybına rağmen şirketin piyasa değerinin 21 milyar doların üzerinde olduğu belirtiliyor.

