MSB: "KKTC'nin Güvenliği İçin Kuzey Kıbrıs'a da F-16 Konuşlandırılabilir"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, son gelişmeler doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) güvenliğini güçlendirmek amacıyla adaya F-16 savaş uçaklarının konuşlandırılması seçeneğinin değerlendirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı son gelişmeler üzerine yeni önlem arayışında.
MSB, Barış Pınarı Harekatıyla ilgili de bir yalanlama yayınladı.
