MSB: "KKTC'nin Güvenliği İçin Kuzey Kıbrıs'a da F-16 Konuşlandırılabilir"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.03.2026 - 17:24

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, son gelişmeler doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) güvenliğini güçlendirmek amacıyla adaya F-16 savaş uçaklarının konuşlandırılması seçeneğinin değerlendirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı son gelişmeler üzerine yeni önlem arayışında.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, son gelişmeler ışığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) güvenliğini güçlendirmeye yönelik çeşitli adımların gündemde olduğunu belirtti. Bu kapsamda adaya F-16 savaş uçaklarının konuşlandırılması seçeneğinin de değerlendirildiği ifade edildi.

Bakanlık kaynaklarının açıklamasında, “Son gelişmeler doğrultusunda KKTC’nin güvenliğinin sağlanmasına yönelik kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının adaya konuşlandırılması da değerlendirilen seçeneklerden biridir” denildi.

MSB, Barış Pınarı Harekatıyla ilgili de bir yalanlama yayınladı.

Sabah saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı’ndan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine yönelik iddialar hakkında da açıklama yapıldı.

Bakanlık kaynakları, bazı platformlarda resmi bir açıklama olmaksızın Türk askerinin bölgeden çekildiğine dair haberlerin yayıldığını hatırlattı.

Açıklamada ise, “Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı bölgesindeki görevini sürdürmektedir. Sahadaki mevcut durumda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
