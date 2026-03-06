Sevgili Terazi, bugün Merkür ve Güneş, Balık burcunda bir araya geliyor. Bu kavuşum ise hayatının düzenini yeniden şekillendirecek bir etkiye sahip. İşte, okulda ya da evde, karmaşık görünen bir plan bir anda sistemli bir hale bürünebilir. İş yerinde çözüm üreten taraf sen olabilirsin, çünkü bugün küçük detaylar büyük sonuçlar doğurabilir.

Ayrıca, rutin ve disiplin konuları da bugün senin için ön planda olacak. Belki de uzun zamandır ertelediğin bir işi bitirmek, zihinsel rahatlama getirecek ve enerjini yeniden toplamanı sağlayacaktır. Kendine olan güvenini artıracak ve sana cesaret verecek görevler üstlenmekten kaçınma.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, günlük hayatının içinde filizlenen bir sıcaklık hissedebilirsin. Partnerinle birlikte gerçekleştirdiğin küçük bir ritüel, birlikte oluşturduğunuz ortak bir alışkanlık ya da paylaştığınız bir sır, ilişkini daha da güçlendirebilir. Ama eğer bekarsan, iş ortamında başlayan bir iletişim farklı bir boyuta taşınabilir. Bugün aşkta büyük dramlar değil, sakin ve güvenli bir yakınlık ön planda olacak. Gözlerini ve kalbini açık tut, çünkü aşk en beklenmedik anda karşına çıkabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…