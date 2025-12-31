onedio
2026, Yıllık Burç Yorumu

astroirem
'Ne yıldı ama' diyorsanız, astrolojik anlamda hareketli bir yıla daha başladığımızı bilmenizi isteriz. Retrolar, tutulmalar ve gezegen açılanmalarıyla dolu 2026 yılı Terazi ve yükselen Terazi burçları için de hareketli geçecek. Peki, 2026 yılında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının hayatında neler olacak? 

Aşktan yana mı şanslı olacaksınız, yoksa paradan yana mı güleceksiniz öğrenmek üzeresiniz! 

İşte, burcunuza özel yıllık burç yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, 2026 senesi senin için yaratıcılık, aşk ve kişisel kimliğin ön plana çıktığı bir yıl olacak. Bu yılın en kritik olayı ise Ekim ayında gerçekleşecek olan Güneş Tutulması! Sıkı dur bu astrolojik olay ile hayatının rotası, ilişkilerin ve dış görünüşünle ilgili büyük ve hızlı değişiklikler yaşanacak. 

Ayrıca, Plüton'un Kova'daki konumu, aşk hayatında, çocuklarla olan ilişkilerinde ve yaratıcı projelerinde güçlü ve tutkulu bir dönüşüm yaşamanı da sağlayacak. Dürtülerini hakim olup çocukça hareket etmek, en kararsız anında kafana ettiğini yapıp başarılı olmak sana bir hayli yakışacak... 

2026 Yılında Terazi Burcu Neler Kazanacak?

Ufkunu genişletecek bu yılın Mayıs ayında Jüpiter'in İkizler burcuna geçişi, şans kapılarını ardına kadar açıyor. Şimdi yurt dışı, eğitim ve hukuki konularda karşına beklenmedik fırsatlar çıkabilir. Akademik başarılar ise seni bulabilir. 

Dahası Ekim ayındaki tutulma ile kadresel bir başlangıç yaşayabilirsin. İlişkilerinde belirleyici kararlar alabilir, yeni bir işe başlama veya evlilik gibi hayatını şekillendirecek adımlar atabilirsin. Bu dönem, hayatının yeni bir evresine geçiş yapacağın bir dönem olacak. Bu yıl çekici, tutkulu ve yetenekli olduğunu defalarca fark edeceksin. 

2026 Yılında Terazi Burcu Hangi Konularda Zorlanacak?

Lakin 2026'da rutinler bozulabilir, düzen istemediğin şekilde de değişebilir. Satürn'ün Balık'taki geri hareketi nedeniyle kararsızlığın daha zorlu hale gelebilir ve hayatına disiplin gerekebilir.

Riskli yatırımlar mı? Aman diyelim ne yeri ne zamanı... Aşk veya yaratıcılık alanındaki aşırı tutku, finansal olarak riskli kararlar vermene neden olabilir. Spekülatif yatırımlardan, seni dibe çeken ilişkilerden uzak dur!

