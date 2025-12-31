Sevgili Terazi, bu yılın astrolojik olayı Koç - Terazi aksındaki tutulmalar olacak! Neyse ki bu tutulmalar sana şifalı gelecek. Özellikle Eylül ayından itibaren hormon dengen ve böbrek fonksiyonların olumlu yönde etkilenecek. Tabii bu iyileşme ve şifa sürecini bol su ile desteklemek sana düşecek. Endokrin sistemindeki hassasiyetlerin son bulması ile bedensel anlamda da kendini daha güçlü hissedeceksin artık!

Yılın her anı bu kadar kusursuz ve şifa dolu geçsin istiyorsan, dikkat etmen gerekenler de olacak tabii. Uranüs'ün Boğa burcundaki retro hareketiyle hassaslaşan üreme organları ve idrar yolları konusunda dikkatli olman şart. Ağustos ile Eylül ayında, sıcak havalarda bol su tüketimini de unutma. Sağlıklı bir yaşam için beslenme alışkanlıklarını da değiştirmeyi düşün deriz. Bu sayede kilo dengeni de sağlayabilir, bir süredir hedeflediğin ölçülere sahip olabilirsin. İşte bu öz güvenini artırarak ruhsal sağlığını da destekleyebilir. Gelecek yıl görüşmek üzere, sağlıkla kal…